Club Brugge tankt vertrouwen aan Den Dreef, Vormer scoort na basisplaats

OH Leuven - Club Brugge een notendop:

Club is een garantie op goals. Het is de enige ploeg in 1A die na 19 speeldagen in élke wedstrijd minstens 1 keer scoorde. Blauw-zwart zit intussen aan 39 stuks, enkel Union en Anderlecht scoorden dit seizoen vaker.

Charles De Ketelaere was nog maar eens de uitblinker bij Club. Met zijn knappe eerste treffer legde hij de match in een beslissende plooi, met zijn tweede van de avond zette hij de kers helemaal op de taart.

Lang en Dame Fortuna geven Club gevleide voorsprong

Club kreeg de motor niet op gang, maar kwam tegen de gang van het spel in toch op voorsprong. Met een flinke dosis geluk weliswaar, een schot van Lang week af op Chakla en liet Runarsson zo verrast en kansloos achter. Enkele minuten later had de thuisploeg het geluk aan zijn zijde toen een kopbal van Hendry op de kruising strandde.

Philippe Clement dropte Ruud Vormer weer in de basis voor de wedstrijd bij OH Leuven. Een match die Club maar beter kon winnen om de kloof met Union weer tot 4 punten te herleiden. Maar ook OHL kon de punten gebruiken om uit het degradatiegewoel te blijven.

Club rolt OHL op enkele minuten helemaal op

Voor de thuisploeg moest het dan maar in de tweede helft gebeuren, maar even fel starten als in de eerste helft lukte niet. OHL kreeg geen vaart in zijn spel, Club hield alles zonder al te veel moeite onder controle.

Iets meer dan 20 minuten voor het einde kwam hét beslissende moment in de wedstrijd. De doorgebroken Maertens kreeg na een por van Balanta geen penalty en meteen daarna sloeg Club genadeloos toe. De Ketelaere zette Dewaest in de wind en nam vanuit een scherpe hoek ook Romo te grazen: 0-2.

Bij OHL was de woede om de niet-gefloten penalty groot en de thuisploeg ging op enkele minuten helemaal kopje-onder. Na een heerlijke voorzet van Lang kon Vormer van dichtbij ongehinderd de 0-3 in doel koppen en nog geen 10 minuten na zijn eerste treffer gaf de doorgebroken De Ketelaere Romo nogmaals het nakijken: 0-4.

In de slotfase redde Maertens nog de eer voor OHL. De pas ingevallen Van der Brempt liet zich op een voorzet van Mercier te makkelijk aftroeven en zo kon Maertens Mignolet dan toch eens kloppen. Meer dan een doekje voor het bloeden was het niet, want OHL blijft na een 0 op 9 in de gevarenzone hangen. Club nadert weer tot op 4 punten van leider Union.