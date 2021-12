Oostende gaat tegen Kortrijk op zoek naar punten én revanche voor bekeruitschakeling

Kortrijk maakte het zichzelf afgelopen zaterdag knap lastig met de snelle uitsluiting van Palaversa, maar toonde zich tegen OH Leuven - dat nog voor de rust ook een mannetje verloor - veerkrachtig. Dankzij een late goal van Selemani pakte KVK na 4 puntendelingen en een nederlaag eindelijk nog eens de volle buit. Pas de 6e competitiezege voor Kortrijk, 4 daarvan boekte het op eigen veld.

vooraf, 20 uur 21. Derde keer, goede keer voor KVO? Oostende heeft geen al te beste herinneringen aan de recente duels tegen Kortrijk. Begin deze maand werd het in het Guldensporenstadion uit de Croky Cup geknikkerd en ook eerder in de competitie leed Oostende een 1-0-nederlaag bij Kortrijk. Vorig seizoen kon het de punten wel thuishouden in de West-Vlaamse derby, toen werd het 2-1. .