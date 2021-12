KV Kortrijk heeft geen medelijden met KV Oostende

KV Oostende - KV Kortrijk in een notendop:

Voor Kortrijk is het pas de 2e keer dit seizoen dat het 2 wedstrijden na elkaar kan winnen. Oostende gaat dan weer voor de 3e keer dit seizoen onderuit tegen Kortrijk, nadat het zowel in de competitie als in de beker verloren had in het Guldensporenstadion.

D’Haene bekroont jubileummatch met knappe goal

Na de competitienederlaag én de bekeruitschakeling in het Guldensporenstadion had Oostende wat recht te zetten tegen Kortrijk. Toch waren het de bezoekers die het scherpst aan de wedstrijd begonnen. Capon kon Selemani net op tijd afstoppen, Kadri mikte in de herneming naast.

Wat volgde, was een teleurstellende eerste helft met nauwelijks doelgevaar. Pas rond het halfuur kwam er wat schwung in. Sainsbury kon de doorgebroken Amade met een ultieme tackle nog net een reuzenkans ontzeggen, terwijl aan de overkant Hubert een schot van Dewaele uit zijn doel ranselde.

De schwung verdween even snel als die gekomen was. Kort voor de rust sloeg Kortrijk plots toch nog toe na een mooie aanval. Selemani legde de bal met een knap hakje perfect klaar voor D’Haene en die bekroonde zijn 200e match voor KVK met een gekruist schot in de verste hoek: 0-1.