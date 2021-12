LIVE: Coucke behoedt KV Mechelen van achterstand

Na knullig balverlies van Van Hoorenbeeck komt Tissoudali plots oog in oog met Coucke. Het Nederlandse dribbelwonder twijfelt niet en knalt zijn 8e van het seizoen tegen de netten.

eerste helft, minuut 32. 0-1, koelekikker Tissoudali! Na knullig balverlies van Van Hoorenbeeck komt Tissoudali plots oog in oog met Coucke. Het Nederlandse dribbelwonder twijfelt niet en knalt zijn 8e van het seizoen tegen de netten. .

Na een vermeende fout op Storm, kan Tissoudali met de bal aan de haal. De Nederlander geeft het leer mee aan Depoitre, maar Bijker pakt uit met een reddende tacke in de zestien.

eerste helft, minuut 25. Na een vermeende fout op Storm, kan Tissoudali met de bal aan de haal. De Nederlander geeft het leer mee aan Depoitre, maar Bijker pakt uit met een reddende tacke in de zestien. .

Tarik Tissoudali dolt even met de Mechelen-defensie en probeert het dan met zijn linker. Het schot van de Nederlander wijkt uiteindelijk af naast het doel van Coucke. Opnieuw een hoekschop voor de bezoekers.

eerste helft, minuut 22. Tarik Tissoudali dolt even met de Mechelen-defensie en probeert het dan met zijn linker. Het schot van de Nederlander wijkt uiteindelijk af naast het doel van Coucke. Opnieuw een hoekschop voor de bezoekers. .

Een nieuwe hoekschop van Kums waait zowaar bijna rechtstreeks in doel. Uiteindelijk is het Ngadeu die een overtreding begaat op Coucke.

eerste helft, minuut 19. Een nieuwe hoekschop van Kums waait zowaar bijna rechtstreeks in doel. Uiteindelijk is het Ngadeu die een overtreding begaat op Coucke. .

Na Gents balverlies kan Shved met het leer aan de haal. De Oekraïner viseert met zijn linker de bovenhoek, maar mikt uiteindelijk hoog over.

eerste helft, minuut 13. Shved prikt tegen. Na Gents balverlies kan Shved met het leer aan de haal. De Oekraïner viseert met zijn linker de bovenhoek, maar mikt uiteindelijk hoog over. .

11'

eerste helft, minuut 11. Coucke pareert De Sart. Een snel genomen vrije trap belandt via Bezus bij De Sart. De middenvelder probeert het in een tijd met een lage schuiver, maar Coucke kan de bal nog net in hoekschop duwen. .