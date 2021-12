KV Mechelen stopt Gentse zegereeks na doelpuntenfestijn Achter De Kazerne

Gent vergeet afstand te nemen voor de rust

Met een 12 op 12 in de rugzak begon Gent vol vertrouwen Achter de Kazerne en dat resulteerde ook al snel tot een eerste kans. Na een snel genomen vrije trap belandde de bal aan de rand van de zestien bij De Sart. De middenvelder probeerde het in een tijd, maar Coucke duwde zijn lage schuiver nog in hoekschop.



Ondanks veel goede wil bij de thuisploeg bleven de bezoekers de gevaarlijkste ploeg in de openingsfase. Nurio bewaarde goed het overzicht op zijn linkerflank en bediende Castro-Montes in de zestien. De wingback kraakte zijn schot volledig, maar zette Coucke toch nog stevig aan het werk.



Gent bleef de wet dicteren en op het halfuur kwam de 0-1 er dan toch. Dribbelwonder Tissoudali profiteerde van knullig balverlies in de Mechelse defensie en knalde zijn 8e van het seizoen tegen de netten.



De bezoekers hadden hun voorsprong eindelijk te pakken, maar enkele minuten later moest ook Bolat zich omdraaien. Walsh pikte er slim Mrabti uit in de zestien en de Zweed knalde de 1-1-ruststand in een tijd op het bord.