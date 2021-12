Storck gaat sleutelen na 2 op 15: "We hebben andere organisatie nodig"

Stap voor stap komen we er wel. We zijn op de goeie weg.

vooraf, 09 uur 42. Stap voor stap komen we er wel. We zijn op de goeie weg. Bernd Storck.

09:42

vooraf, 09 uur 42. Storck: "Andere structuur nodig". Met nog drie wedstrijden voor de competitiestop wil coach Bernd Storck weer aanknopen met de zege. "We hebben goed getraind en de sfeer is goed", zegt Storck. "Ik heb met de spelers gesproken: ze worden een beetje uitgedaagd, ik heb nogal wat veranderingen doorgevoerd. Maar we hebben ook echt een andere organisatie en structuur nodig." .