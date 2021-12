LIVE: Onuachu en Ito zetten scheve situatie recht voor Racing Genk

Genk krijgt in de extra tijd van de eerste helft nog een koude douche. Met een heerlijk afstandsschot brengt Gholizadeh Charleroi op de valreep nog langszij.

eerste helft, minuut 46. GOAL: 46' Gholizadeh 2-2 Genk krijgt in de extra tijd van de eerste helft nog een koude douche. Met een heerlijk afstandsschot brengt Gholizadeh Charleroi op de valreep nog langszij. .

eerste helft, minuut 40. Ito doet de Genkse fans juichen. Na een assist pikt Ito nu ook een goal mee. Koffi bokst een voorzet van Bongonda in de voeten van de Japanner en die profiteert optimaal. Genk heeft de scheve situatie helemaal recht getrokken. .

eerste helft, minuut 36. Stevige botsing tussen Bessilé en Sadick. Het ziet er erger uit dan het is, beide spelers kunnen hun wedstrijd snel weer voortzetten. .

eerste helft, minuut 35. Onuachu brengt Genk weer langszij! Genk doet weer helemaal mee. Na een kort genomen hoekschop schildert Ito de bal op het hoofd van Onuachu en die kopt de gelijkmaker onhoudbaar in doel. .

eerste helft, minuut 32. Charleroi zorgt weer voor dreiging na Genks balverlies. Kayembe krijgt een voorzet terug in zijn voeten en waagt dan maar zijn kans met een schot. Zijn poging zeilt over doel. .

eerste helft, minuut 30. Thorstvedt faalt bij de afwerking. Daar is de reactie van Genk. Thorstvedt kapt Ilaimaharitra goed uit, maar zijn schot laat vervolgens te wensen over. Hier zat veel meer in, de bal gaat een eind naast. .