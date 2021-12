Genk knokt zich na de rust naar felbevochten en deugddoende overwinning

Racing Genk - Charleroi in een notendop:

Van 31 oktober, zo lang was het geleden dat Genk nog eens kon winnen. Sindsdien pakte het in de competitie 2 op 15, moest het in de Europa League ook vrede nemen met een magere 2 op 9 en werd het bovendien uitgeschakeld in de Croky Cup.

Prachtgoal van Gholizadeh veegt Genkse remonte uit

Een ploeg in crisis tegen een ploeg in vorm, het contrast tussen Genk en Charleroi kon bij aanvang van de wedstrijd niet groter zijn. Toch was het Genk dat de wedstrijd in handen nam of dat in elk geval probeerde.

Veel leverde het initiatief van de thuisploeg niet op. Pas na ruim een kwartier kon Onuachu een eerste keer voor dreiging zorgen, maar hij besloot te centraal en zo kon Koffi redding brengen voor Charleroi.

Charleroi loerde op de counter en profiteerde rond het halfuur optimaal toen Ito op eigen helft balverlies leed. In enkele tellen ging de bal naar Tchatchoua en die liet Vandevoordt met een afgeweken schot kansloos achter: 0-1.

Een nieuwe tik voor het zwalpende Genk, maar de thuisploeg toonde veerkracht. Tien minuten voor de rust schilderde Ito na een kort genomen hoekschop de bal perfect op het hoofd van Onuachu en die kopte de gelijkmaker onhoudbaar in doel.

Vijf minuten later pikte Ito ook zelf nog een goaltje mee. Koffi bokste een voorzet van Bongonda pal in de voeten van de Japanner en die zette de scheve situatie helemaal recht voor Genk.

Maar toch dook Genk met een wrang gevoel de kleedkamer in, want in de extra tijd sloeg Charleroi alsnog toe. Met een schitterend afstandsschot bracht Gholizadeh de bezoekers op de valreep weer langszij.