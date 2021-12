LIVE: Cercle Brugge ontvangt Seraing in degradatiekraker

Fase per fase

Fase per fase

12' eerste helft, minuut 12. Decostere krijgt een kans cadeau van de verdedigers van Seraing. De hoek is wat scherp om Dietsch te verslaan.

11' eerste helft, minuut 11. Cercle lokt sowieso zelden veel volk naar Jan Breydel. Op deze weekavond is de belangstelling nog geringer dan anders.

10' eerste helft, minuut 10.

8' Somers en Boulenger. Staessens, de debuterende scheids, legt het spel stil. Somers is in zijn spurt tegen het block van Boulenger gelopen. Beide spelers hebben verzorging nodig. eerste helft, minuut 8.

6' eerste helft, minuut 6. Utkus, de laatste weken al vaker trefzeker, kan koppen op een vrije trap. Zijn poging gaat naast.

4' eerste helft, minuut 4. Knal van Mikautadze. Kilota onttrekt zich met een ferme versnelling aan de druk. Hij combineert met Maziz en speelt Mikautadze aan, die via een Brugs been hard over doel schiet.

2' eerste helft, minuut 2. De intensiteit waar Thalhammer op hamert is in de eerste minuten zeker aanwezig. Cercle probeert Seraing te verstikken.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. We zijn eraan begonnen. Maakt Cercle Brugge er 12 op 12 van, of gaat rechtstreekse concurrent voor de degradatie Seraing in Jan Breydel met de punten lopen?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:35 vooraf, 18 uur 35. We moeten de positieve zaken uit de vorige wedstrijden onthouden. Jordi Condom.

18:34 vooraf, 18 uur 34. Geen Poaty. Op de valreep is Poaty nog uitgevallen bij Seraing. Dat betekent dat Lahssaini aan de wedstrijd zal beginnen.

18:30 vooraf, 18 uur 30. We kijken vanavond niet naar het resultaat, maar naar ons spelniveau. Dominik Thalhammer.

18:20 vooraf, 18 uur 20. Opstelling Seraing. Ook bij de bezoekers merken we slechts één wijziging op in vergelijking met de vorige speeldag. Seraing kan opnieuw rekenen op Nadrani. Voor hem schuift coach Jordi Condom Faye aan de kant.

18:19 vooraf, 18 uur 19.

18:05 Seraing en tegengoals. In zijn laatste drie wedstrijden slikte Seraing maar liefst elf goals. Dat was natuurlijk tegen Anderlecht (twee keer) en Club Brugge, maar het verraadt een zekere defensieve zwakte. De Métallos konden dit seizoen op verplaatsing overigens nog geen enkele keer de nul houden. vooraf, 18 uur 05.

17:50 vooraf, 17 uur 50.

17:49 vooraf, 17 uur 49. Opstelling Cercle Brugge. Van de elf spelers die vorig weekend aan de wedstrijd tegen STVV begonnen, blijven er tien gewoon staan. Als het aan coach Thalhammer had gelegen, waren het er gewoon elf geweest. Matondo, maker van vier goals in de laatste drie matchen, is geschorst en wordt vervangen door Millan.

17:36 Veel ontlopen beide ploegen elkaar niet. vooraf, 17 uur 36. Veel ontlopen beide ploegen elkaar niet.

17:35 vooraf, 17 uur 35. Vooraf. Dominik Thalhammer is voorlopig foutloos als coach van Cercle Brugge. De Oostenrijker bouwde handig voort op de funderingen die Yves Vanderhaeghe legde en kan vanavond een nieuwe verdieping op het groen-zwarte huis zetten. Een nieuwe zege zorgt voor een pak meer ademruimte én zet rechtstreekse concurrent Seraing serieus in de wind. De promovendus kende een opflakkering, maar is door ruime nederlagen tegen Club Brugge en Anderlecht weer afgegleden. Het wordt ongetwijfeld een spannende dinsdagavond in Jan Breydel.

17:35 - Vooraf Vooraf, 17 uur 35