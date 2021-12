LIVE: Keita schiet Eupen weer in de wedstrijd met waanzinnige pegel

We gaan rusten met een 1-2-voorsprong voor Antwerp. Benson zorgde voor een assist en een doelpunt en bracht zijn ploeg zo op voorsprong. Net voor de rust haalde Keita verschroeiend uit. Eupen leeft dus nog.

rust, 19 uur 32. Rust. We gaan rusten met een 1-2-voorsprong voor Antwerp. Benson zorgde voor een assist en een doelpunt en bracht zijn ploeg zo op voorsprong. Net voor de rust haalde Keita verschroeiend uit. Eupen leeft dus nog. .

44'

eerste helft, minuut 44. GOAL! 1-2 Keita. Daar is de aansluitingstreffer al en het is een pareltje. Keita haalt verschroeiend uit en pegelt het leer in doel. Heerlijke trap. .