Eupen mist 4 spelers op Antwerp: "Maar geven ons niet zomaar gewonnen"

Eupen draait dan wel in het midden mee, vorige week tegen Beerschot kende het pech met 4 uitvallers. Nuhu scheurde deels zijn kruisband, Kayembe scheurde een voetband, Embalo liep een spierscheuring op en Cools een verstuiking. Coach Stefan Krämer wil evenwel de handdoek niet gooien: "Daar is geen enkele reden toe. De jongens die spelen zullen het goed doen, onze ploeg zal competitief zijn." "Zo'n situatie geeft soms ook de kans aan andere spelers om zich te bewijzen."

Antwerpen is een absoluut topteam en zal zeker in de top 4 eindigen. Ze hebben minstens 20 gelijkwaardige spelers. Als we iets willen halen, zullen we alles moeten geven en zal alles moeten meezitten. Maar het mooie aan voetbal is: het is 11 tegen 11 en het begint met 0-0. Eupen-coach Stefan Krämer.