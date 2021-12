Antwerp zwoegt zich naar de drie punten tegen een kranig Eupen

Stef Peeters (Eupen): "Onze kern is gewoon kwalitatief niet goed genoeg, veel te smal. Als je dan 3 jongens moet missen die belangrijk zijn, dan wordt het voor een ploeg als Eupen moeilijk. Zeker tegen een ploeg die 2 elftallen kan opstellen. Dan heb je wat geluk nodig. Op het einde was het net niet. Vorig jaar zijn er 5 à 6 jongens vertrokken en er is niemand bijgekomen. Tegenover Antwerp dat Fischer en Frey rustig op de bank kan zetten. Algemeen genomen komen we gewoon net tekort. Op het einde merkte je nog dat Antwerp twijfelde. Maar over 90 minuten genomen is het wel een verdiende overwinning."

Radja Nainggolan (Antwerp): "Ik denk dat wij na de 3-1 de wedstrijd onder controle hadden. De laatste 10 à 15 minuten hebben wij gewoon afgezien. We moeten daar gewoon de bal rustig blijven rondspelen. We hebben 70 minuten de match onder controle gehad. Een grote ploeg heeft die problemen niet. Ik ging een beetje uit voorzorg naar de kant. Ik had wat last aan mijn kuit. De vorige wedstrijd heb ik daar weer een tik op gekregen. Bij mijn doelpunt waren we aan het combineren en ik dacht het eens te proberen. Het is goed uitgedraaid. Af en toe probeer ik eens en gaat hij erin. Maar ik denk toch dat die van Keita iets moeilijker was."

Brian Priske ( Antwerp): "Het was een moeilijke wedstrijd. We hadden het eigenlijk onder controle, maar ik vond Eupen altijd gevaarlijk op de counters en op stilstaande fases. Uiteindelijk vind ik toch dat we die match verdiend gewonnen hebben. Op sommige momenten gaven we te veel ruimte weg aan Eupen. Maar zo is het nu eenmaal soms. Uiteindelijk heb ik een goede mentaliteit gezien. Zeker in de verdediging. De 3 punten zijn toch het belangrijkste. We moeten beter doen, zeker in deze wedstrijd."

Stefan Krämer (Eupen): "We hadden goede momenten met de bal in de eerste helft. De fouten die we maakten bij de tegendoelpunten vielen te gemakkelijk. Ik zal dat morgen ook aan de jongens vertellen. Nu niet, want ze zijn heel moe. In de tweede helft wilden we ook voortdoen. Na die vroege goal hadden we 20 moeilijke minuten. We gingen dan all-in. Al bij al vind ik wel dat een gelijkspel mogelijk was. We hadden een goede mentaliteit. De jongens vochten tot aan het einde. Ik ben zeer trots op hen. Want we misten veel jongens vandaag."