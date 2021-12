Anderlecht komt pas na de rust onder stoom, Refaelov effent weer het pad

Anderlecht - STVV in een notendop:

De beslissende 2-0 laat wel erg lang op zich wachten

Betekende de 0-5 van afgelopen zaterdag dat Anderlecht helemaal op de rails staat of had Seraing zich enkele dagen geleden wel erg makkelijk naar de slachtbank laten leiden?

De eerste helft helde richting de tweede optie. Anderlecht vond geen antwoord op een gretig en geconcentreerd STVV, dat veel meer testosteron op de mat legde.

De bezoekers zetten hun voet in elk duel en vochten voor elke morzel grond. Op een kans van Verschaeren na viel er niets te beleven, maar na de pauze tapte Anderlecht mondjesmaat uit een ander vaatje en kon het de defensieve gordel wel ontwrichten.

Na een tiental minuten tekende Verschaeren - ongelukkig in de afwerking - voor de eerste bal tussen de palen, op het uur brak Refaelov nog maar eens de ban. Met veel gevoel kopte hij de 1-0 binnen.

Het moeilijkste leek achter de rug, maar Anderlecht liet het initiatief aan STVV en de bezoekers geloofden in hun kansen.

Het intermezzo werd echter gedoofd door de traditionele scherpe invalbeurt van Raman, die samen met Gomez en zijn voorzetten meer dan eens paniek zaaide.

Anderlecht liet de 2-0 keer op keer liggen, bibberde nog bij enkele Limburgse corners in de extra tijd en was pas in de 96e minuut helemaal bevrijd dankzij invaller Ashimeru en een VAR-interventie.