Cercle Brugge ademt dankzij 9 op 9, gelijkmaker van STVV in 97e minuut alsnog afgekeurd

Fase per fase

20:31 einde, 20 uur 31. EINDE! Onwaarschijnlijk! Het doelpunt gaat niet door wegens buitenspel. STVV speelt het gelijkspel in de slotminuut toch nog kwijt. Hollerback krijgt nog een rode kaart na een felle reactie. Cercle Brugge consolideert dan toch de 9 op 9.

90+13' tweede helft tweede helft, minuut 103 match afgelopen

90+9' VAR: Toch 1-2? De scheidsrechter wordt naar de kant geroepen door de VAR. Wordt Didillon gehinderd tijdens de fase van het doelpunt? . tweede helft, minuut 99.

90+7' tweede helft, minuut 97. Doelpunt STVV: 2-2! Wat een domper voor Cercle Brugge! In de allerlaatste minuut van het doldwaze slot knalt Cacace een afvallende bal binnen. Het dak gaat eraf in Stayen.

90+5' Gele kaart voor Jorge Teixeira van STVV tijdens tweede helft, minuut 95 Jorge Teixeira STVV

90+4' Tweede gele kaart voor Rabbi Matondo van Cercle Brugge tijdens tweede helft, minuut 94 Rabbi Matondo Cercle Brugge

90+2' tweede helft, minuut 92. De vrije trap van de laatste kans? Matondo krijgt een tweede gele kaart omdat hij te driest in duel gaat. In zijn tackle raakt hij niet het leer, maar wel het been van zijn tegenstander. Matondo kijkt bang toe naar de vrije trap van Brüls, maar mag opgelucht ademhalen. Door een aanvallende fout in de grote rechthoek, mag doelman Didillon de bal opnieuw claimen.

90' tweede helft, minuut 90. Vervanging bij STVV, Jorge Teixeira erin, Dimitri Lavalée eruit wissel Dimitri Lavalée Jorge Teixeira

88' tweede helft, minuut 88. De spanning is te snijden in Stayen. De thuisploeg knutselt aan een slotoffensief, maar botst voorlopig op de stugge achterlijn uit Brugge. Kunnen de Kanaries alsnog een puntje uit de brand slepen?

84' tweede helft, minuut 84. Brugge Airlines. Cercle Brugge komt met de schrik vrij. In een nieuwe aanvalsgolf van STVV wordt de bal twee keer in het pak - dat op de kleine rechthoek kampeert - gedropt. Voorlopig zonder succes: de luchtmacht van de Vereniging is de baas van het luchtruim.

81' tweede helft, minuut 81. Vervanging bij STVV, Liberato Cacace erin, Daiki Hashioka eruit wissel Daiki Hashioka Liberato Cacace

80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij Cercle Brugge, Vitinho erin, Robbe Decostere eruit wissel Robbe Decostere Vitinho

80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij Cercle Brugge, Charles Vanhoutte erin, Dino Hotic eruit wissel Dino Hotic Charles Vanhoutte

76' tweede helft, minuut 76.

75' tweede helft, minuut 75. Doelpunt Cercle: 1-2! Matondo doet het opnieuw voor Cercle. De razendsnelle aanvaller van de Vereniging mag alleen op het doel afstormen en legt de bal droog de verste hoek in. Dit is al het derde doelpunt in twee wedstrijden voor de Welshman.

75' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 75 door Rabbi Matondo van Cercle Brugge. 1, 2. goal STVV Cercle Brugge einde 1 2

74' Gele kaart voor Rabbi Matondo van Cercle Brugge tijdens tweede helft, minuut 74 Rabbi Matondo Cercle Brugge

72' tweede helft, minuut 72. Revival STVV. Dat doelpuntje heeft duidelijk deugd gedaan bij de mannen uit Sint-Truiden. Na een anonieme eerste 55 minuten, voeren ze nu toch zienderogen de druk op. Zo kan Suzuki nog eens naar het doel knallen, maar Didillon is nog steeds niet in slaap gedommeld in zijn goal.

70' tweede helft, minuut 70. Vervanging bij STVV, Rocco Reitz erin, Steve de Ridder eruit wissel Steve de Ridder Rocco Reitz