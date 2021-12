LIVE: Rekent Anderlecht ook in 90 minuten af met Seraing?

20:37 vooraf, 20 uur 37. Geeft Magallan de critici lik op stuk? De basisplaats van Lisandro Magallan oogst bij een deel van de Anderlecht-supporters niet meteen applaus. Kan de Argentijnse huurling de criticasters zo meteen laten zien waarom hij de voorkeur krijgt op onder meer Harwood-Bellis? . Geeft Magallan de critici lik op stuk? De basisplaats van Lisandro Magallan oogst bij een deel van de Anderlecht-supporters niet meteen applaus. Kan de Argentijnse huurling de criticasters zo meteen laten zien waarom hij de voorkeur krijgt op onder meer Harwood-Bellis?

Twee wijzigingen bij Seraing. Seraing maakte het Club vorig weekend knap lastig, maar toch voert Jordi Condom twee wijzigingen door. Nadrani en Lahssaini verdwijnen uit de basis, al is die eerste geel geschorst. In hun plaats komen Faye en Poaty tussen de lijnen.

Anderlecht is op zoek naar een clean sheet. Anderlecht weet het doel de laatste tijd wel staan. Als we de bekeroverwinning tegen Seraing meetellen, scoorde het in zijn laatste drie wedstrijden telkens 3 keer. Maar de nul houden, dat is een ander verhaal. Dit seizoen lukte dat maar twee keer: in september tegen Standard en in augustus tegen Seraing.

Vindt Anderlecht weer aansluiting met de subtop? De buren van Union hebben een ruime straat voorsprong, maar Anderlecht heeft plaatsen 2, 3 en 4 wel nog in het vizier. Met een overwinning komt het vanavond tot op 2 punten van Antwerp en Club en zelfs tot op 1 punt van Charleroi. Die eerste twee hebben komen morgen wel nog in actie.



Kompany lijkt z'n vaste elf te hebben gevonden. Vincent Kompany wijzigt helemaal niets aan zijn elftal dat Zulte Waregem vorig weekend klopte. Als we kijken naar de elf die Seraing in de beker versloegen, is Olsson de enige nieuwkomer. Verder is de meeste opvallende naam wellicht die van Benito Raman, die na zijn schorsing op de bank start.

Naar mijn mening moet er 1 speler overgemotiveerd zijn en dat is Benito Raman. Ik hoop dat hij bepalend zal zijn voor ons, we zullen wel zien op welk moment van de wedstrijd. Vincent Kompany (RSCA-coach) over terugkeer uit schorsing van Raman.

Kompany: "Wil progressie blijven zien". Anderlecht haalde 6 op 6 en schoof zo op naar boven. Vincent Kompany ziet progressie: "Ik hoop dat we aanvallend dezelfde progressie blijven maken. We scoren al veel, maar we kunnen eigenlijk nog meer scoren. En verdedigend hopen we collectief zo snel mogelijk alles op punt te krijgen. Zo ging het vorig seizoen ook." De buitenwereld ziet ook meer en meer automatismen: "Ik verwacht dat die niet alleen bestaan tussen de jongens die geregeld starten, maar in het ideale geval is elke combinatie van spelers mogelijk. Waarbij alle jongens hun taken door en door kennen. Daar werken we hard aan op training."



De buitenwereld ziet ook meer en meer automatismen: "Ik verwacht dat die niet alleen bestaan tussen de jongens die geregeld starten, maar in het ideale geval is elke combinatie van spelers mogelijk. Waarbij alle jongens hun taken door en door kennen. Daar werken we hard aan op training."



3-3 in beker, Anderlecht door met penalty's. Twee weken geleden won Anderlecht na penalty's in de 1/8e finales van de beker. Seraing stond nochtans snel 2-0 voor na 2 penalty's. Anderlecht draaide de rollen om (2-3), maar slikte nog een goal. Na verlengingen moesten penalty's (3-4) beslissen.

Opstelling RFC Seraing. Guillaume Dietsch, Wagane Faye, Dario Del Fabro, Benjamin Boulenger, Antoine Bernier, Ibrahima Cissé, Gérald Kilota, Morgan Poaty, Ablie Jallow, Georges Mikautadze, Youssef Maziz

Opstelling Anderlecht. Hendrik van Crombrugge, Michael Murillo, Wesley Hoedt, Lisandro Magallán, Sergio Gómez, Yari Verschaeren, Kristoffer Olsson, Josh Cullen, Lior Refaelov, Joshua Zirkzee, Cristian Kouamé