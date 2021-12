Kompany over terugkeer Raman tegen Seraing: "Ik hoop dat hij bepalend kan zijn"

vooraf, 17 uur 48. Naar mijn mening moet er 1 speler overgemotiveerd zijn en dat is Benito Raman. Ik hoop dat hij bepalend zal zijn voor ons, we zullen wel zien op welk moment van de wedstrijd. Vincent Kompany (RSCA-coach) over terugkeer uit schorsing van Raman.

17:44

vooraf, 17 uur 44. Kompany: "Wil progressie blijven zien". Anderlecht haalde 6 op 6 en schoof zo op naar boven. Vincent Kompany ziet progressie: "Ik hoop dat we aanvallend dezelfde progressie blijven maken. We scoren al veel, maar we kunnen eigenlijk nog meer scoren. En verdedigend hopen we collectief zo snel mogelijk alles op punt te krijgen. Zo ging het vorig seizoen ook." De buitenwereld ziet ook meer en meer automatismen: "Ik verwacht dat die niet alleen bestaan tussen de jongens die geregeld starten, maar in het ideale geval is elke combinatie van spelers mogelijk. Waarbij alle jongens hun taken door en door kennen. Daar werken we hard aan op training." .