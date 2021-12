Nederlaag 13 voor stamnummer 13, rode lantaarn Beerschot gaat ook bij Eupen de boot in

Agbadou bezorgt dominant Beerschot ijskoude douche

Na een (later meer)knappe 7 op 9 had Beerschot de voorbije 2 speeldagen weer klappen gekregen met verlies tegen Zulte Waregem en in de Antwerpse stadsderby. Hoog tijd dus om zich te herpakken en dat deed de rode lantaarn ook.

Nuhu liet de bezoekers eerst nog even schrikken na mistasten van Radic, maar nadien was het al Beerschot wat de klok sloeg. Vaca was tot twee keer toe gevaarlijk met een verre knal, terwijl Shankland van dichtbij het doelhout trof.

Ook Suzuki kreeg rond het kwartier een uitstekende mogelijkheid op een lage voorzet van Halaimia, maar etaleerde zijn vormcrisis bij de afwerking. Vijf minuten later zette Shankland de Japanse spits op weg naar de 0-1, tot Himmelmann er met een ultieme voetveeg een stokje voor stak.

Bij Eupen was Nuhu de gevaarlijkste man, al had Vanhamel weinig moeite met zijn schoten. Toen Ghanees 10 minuten voor de rust een hoekschop mocht nemen was het wél raak. Agbadou bezorgde Beerschot een ijskoude douche met een rake kopbal.

Beerschot probeerde nog voor de rust langszij te komen. Halaimia was er dichtst bij toen hij plots op rechts een zee van ruimte kreeg, maar zijn afgeweken schot ging rakelings voorlangs.