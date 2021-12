LIVE: Kan Beerschot nieuwe nederlaag afwenden op bezoek bij Eupen?

Eupen kon dit seizoen nog maar één keer de nul houden, maar zit met 26 stuks ergens in de middenmoot wat het aantal tegengoals betreft. Het doelsaldo is mooi in evenwicht, want scoren deed Eupen in de heenronde 27 keer.

vooraf, 17 uur 53. Op zoek naar eerste uitzege. Beerschot slaagde er dit seizoen buitenshuis nog niet in om te winnen. In 8 uitwedstrijden kon het enkel bij Gent, OHL en Kortrijk een punt rapen. Daarmee is het weinig verbazingwekkend de slechtste uitploeg in 1A. Vooral aanvallend wringt het schoentje bij de rode lantaarn. Beerschot kon in ruim 9 wedstrijden niet scoren en is met 15 goals na 17 wedstrijden de minst productieve ploeg in de Jupiler Pro League. Opvallend, 10 van die 15 goals maakte het buitenshuis. .