Clement zet Cisse Sandra ook tegen Zulte Waregem in de basis

We zitten aan een gemiddelde van meer dan 2 tegengoals per match. Dat is gewoon te veel. Francky Dury

Vossen start tegen ex-club. Jelle Vossen maakt na een paar wedstrijden als invaller zijn rentree in de basiself. Ook Vigen en Ciranni zijn opnieuw van de partij. Fadera, Doumbia en Humphreys schuiven door naar de bank.

Sandra heeft de creativiteit die je tegen Zulte Waregem nodig hebt om dat blok open te krijgen. Philippe Clement

Sobol in de ploeg, Sandra blijft staan. Philippe Clement voert maar één wissel door in vergelijking met de match tegen PSG: Sobol komt in de ploeg, Ricca moet plaats ruimen. Cisse Sandra krijgt zijn derde basisplaats in een week tijd.

Vooraf. Club Brugge kan na de Europese exit wel een opkikker gebruiken in de eigen competitie. Tegenstander vanavond is Zulte Waregem, dat door de zege van Cercle naar de voorlaatste plaats is gezakt en de punten meer dan ooit nodig heeft. De aftrap in het Jan Breydelstadion wordt gegeven om 21 uur.

Opstelling Club Brugge. Simon Mignolet, Jack Hendry, Stanley N'Soki, Eduard Sobol, Clinton Mata, Hans Vanaken, Éder Balanta, Mats Rits, Cisse Sandra, Noa Lang, Charles De Ketelaere

Opstelling Zulte Waregem. Sammy Bossut, Alessandro Ciranni, Ewoud Pletinckx, Frank Boya, Laurens De Bock, Lasse Vigen Christensen, Ibrahima Seck, Dereck Kutesa, Jelle Vossen, Zinho Gano, Jean-Luc Dompé