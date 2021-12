LIVE: Charleroi voert de druk op, Oostende ziet af

Is Oostende plots wakker? Andreou gaat de mist in en zo kan Ambrose alleen op doel afgaan. Dit keer gaat hij wel voor eigen succes, maar zijn schot strandt op de vuisten van Koffi.

tweede helft, minuut 59. Ambrose niet voorbij Koffi. Is Oostende plots wakker? Andreou gaat de mist in en zo kan Ambrose alleen op doel afgaan. Dit keer gaat hij wel voor eigen succes, maar zijn schot strandt op de vuisten van Koffi. .

tweede helft, minuut 56. Dan toch eens een minder moment van Hubert. Hij is te laat op een vrije trap van Gholizadeh en zo kan Bessilé koppen, maar die krijgt de bal niet in het doelkader. .

tweede helft, minuut 46. 2e helft. Oostende brengt de bal weer aan het rollen in Charleroi. Krijgen we in de tweede helft wel (een) doelpunt(en) te zien? .

eerste helft, minuut 42. Hubert wint weer het pleit van Nicholson. Daar is Nicholson nog eens, nu na een heerlijke pass van Morioka. De aanname van de spits is dit keer niet optimaal en vanuit een scherpe hoek besluit hij vervolgens op Hubert. Opnieuw net niet dus. .

eerste helft, minuut 29. Het blijft 0-0. Het had wat voeten in de aarde om de juiste lijnen te trekken door de sneeuw, maar het blijft wel degelijk 0-0. De treffer van Nicholson wordt afgekeurd voor buitenspel. .

eerste helft, minuut 27. Afgekeurde goal. De derde keer is de goede keer voor Nicholson. Of zo leek het toch even. Op aangeven van Kayembe heeft hij plots tijd en ruimte om in de zestien uit te halen en dit keer werkt hij het wél netjes af. Maar er is gefloten voor buitenspel. .