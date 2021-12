Charleroi slalomt op eigen piste naar driepunter tegen KV Oostende

Charleroi - KV Oostende in een notendop:

Oostende zet zijn dramatische reeks buitenshuis onverminderd voort. Het begon nochtans goed aan het seizoen met 2 uitzeges, maar sinds kon het in 7 uitwedstrijden amper 1 punt sprokkelen.

Nicholson laat de kansen liggen

Op een flink besneeuwd veld schoot Charleroi het best uit de startblokken. Nicholson kwam al na amper 5 minuten alleen voor Hubert, maar met een ondermaatse afwerking liet de spits de reuzenkans onbenut.

Ook aan de overkant werd een enorme kans verknoeid. Ambrose schudde Andreou van zich af en kon alleen op Koffi afgaan, maar plots sloeg de twijfel toe en was de kans verkeken. Bij Charleroi bleef het gevaar van Nicholson komen. Na een knappe borstcontrole haalde die van dichtbij uit in de draai, maar Hubert lag opnieuw in de weg.

Rond het halfuur was de derde keer de goede keer voor Nicholson. Of zo leek het toch even. Op aangeven van Kayembe werkte hij het nu wél netjes af, maar zijn treffer werd terecht afgekeurd voor buitenspel. Al kostte dat de VAR door de

sneeuwval wel de nodige tijd.

Kort voor de rust mocht Nicholson het nog eens proberen na een heerlijke pass van Morioka, maar ook nu won Hubert pleit. Het was een lichtpuntje in de slotfase van de eerste helft, waarin met de toestand van het veld ook het spelniveau verslechterde.