Charleroi en KV Oostende openen de terugronde, terrein is goedgekeurd

vooraf, 20 uur 04. Charleroi zette in de heenronde povere cijfers neer op eigen veld. Van de 8 thuiswedstrijden kon het er slechts 3 winnen. Oostende kon buitenshuis dan weer weinig oogsten. Het begon nochtans goed met 2 uitzeges, maar in de volgende 6 uitwedstrijden kon het amper 1 punt meer sprokkelen. Enkel Seraing en Beerschot deden het buitenshuis nog slechter. .

vooraf, 19 uur 59. Geen wijzigingen bij Charleroi. Edward Still ziet na de overtuigende prestatie tegen Standard geen redenen om te sleutelen aan zijn ploeg. We krijgen dus dezelfde 11 namen aan de aftrap bij Charleroi. .

vooraf, 19 uur 53. Tumult in Luik, remonte in Oostende. In een Waalse derby vol incidenten ging Charleroi vorige week met 0-3 winnen op het veld van Standard. De wedstrijd werd door het wangedrag van de Standard-supporters vroegtijdig afgefloten, het is afwachten of het voor de groene tafel uiteindelijk geen forfaitnederlaag wordt voor Standard. Beide ploegen tellen voorlopig 1 wedstrijd minder in de stand. In Oostende was er vorig weekend minder tumult. De kustploeg stevende tegen Eupen wel op een nieuwe nederlaag af, maar kon de scheve situatie in de slotfase alsnog rechttrekken. KVO gunde zichzelf zo weer wat meer ademruimte in de degradatiestrijd. .