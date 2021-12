Standard trekt ontspoorde match nog naar zich toe in Antwerpen

Björn Engels nam het op voor ploegmaat Abdoulaye Seck. "Wat tegen Seck is gezegd, is zodanig erg dat hij het zelf nog niet kan verwoorden. Hij ziet eruit als een beest, maar hij is een doodbrave jongen. Het moet echt erg geweest zijn, anders zou hij nooit zo reageren. Hij was er echt het hart van in."

Over de prestatie van zijn Antwerp was Engels kritischer. "Onze eerste helft was niet top. We komen na de rust op 1-1 en maken dan 2-1 door een hele mooie actie van Benny. Het is gewoon jammer dat we dat niet kunnen vasthouden. Ik denk dat we de bal bij de tweede tegengoal moeten wegtrappen. De 2-3 op het einde moet ik nog herbekijken. We stonden daar heel erg hoog."

Straks kunnen Union en Club Brugge afstand nemen in het klassement. Engels: "Daar ben ik niet bang voor. De competitie is nog lang. Het is goed dat we donderdag direct kunnen reageren. Dan komt Eupen op bezoek."