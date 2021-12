LIVE: Undav trapt Union met zijn 15e treffer op voorsprong

Union komt er een eerste keer uit in de 2e helft. Undav zet mooi een een-tweetje op met Lapoussin, maar de spits verliest dan ietwat knullig de bal.

tweede helft, minuut 55. Union komt er een eerste keer uit in de 2e helft. Undav zet mooi een een-tweetje op met Lapoussin, maar de spits verliest dan ietwat knullig de bal. .

50'

tweede helft, minuut 50. Union laat de bal nu wat aan STVV. De thuisploeg moet dan ook een achterstand goedmaken. Kansen in elkaar knutselen is echter niet evident in deze partij. .