LIVE: Standard krijgt met treffer Nicholson het deksel op de neus

eerste helft, minuut 23. Dribbel Morioka. Charleroi zit nu wel goed in de wedstrijd. Morioka baant zich een weg langs enkele Rouches in de vijandelijke 16-meter. Laifis kan de opmars van de Japanner nog net in de kiem smoren. .

18:07

vooraf, 18 uur 07. De wedstrijd in de wedstrijd is die van Edward Still versus Will Still. De 2 broers staan vanavond tegenover elkaar. Edward Still als T1 van Charleroi en Will Still als T2 bij Standard. .