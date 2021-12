Roept OH Leuven straks ook AA Gent een halt toe?

Marc Brys grijpt terug naar het elftal dat vorige week leider Union te grazen nam. Dat betekent dat in vergelijking met de bekermatch Malinov, Maertens en Kaba opnieuw in de ploeg komen. Mercier pakte woensdag rood, maar mag in afwachting van een eventuele schorsing gewoon starten.

Marc Brys grijpt terug naar het elftal dat vorige week leider Union te grazen nam. Dat betekent dat in vergelijking met de bekermatch Malinov, Maertens en Kaba opnieuw in de ploeg komen. Mercier pakte woensdag rood, maar mag in afwachting van een eventuele schorsing gewoon starten.

15:12

vooraf, 15 uur 12. Beide clubs door in de beker. OH Leuven en AA Gent verzekerden zich deze week allebei van een plekje in de kwartfinales van de Beker van België. OHL knokte zich pas in de absolute slotfase voorbij Westerlo (2-3) en mag zich opmaken voor een duel tegen Club Brugge. AA Gent boekte een 0-2-zege in Lommel en ontvangt in de kwartfinale Standard. .