LIVE: Tissoudali vindt ook in Leuven de weg naar het doel

49' tweede helft, minuut 49. Prima reactie van OH Leuven nu. De Norre zet zich door tot in de zestien meter, hij prikt de bal een meter of twee naast. . Prima reactie van OH Leuven nu. De Norre zet zich door tot in de zestien meter, hij prikt de bal een meter of twee naast.

48' tweede helft, minuut 48. Bijna Nurio. AA Gent dringt aan: De Sart geeft prima mee in de loop van Nurio, die de bal niet voorbij de goed uitgekomen Rúnarsson krijgt. . Bijna Nurio AA Gent dringt aan: De Sart geeft prima mee in de loop van Nurio, die de bal niet voorbij de goed uitgekomen Rúnarsson krijgt.

48' tweede helft, minuut 48. Net als in de eerste helft is het AA Gent dat het best begint. Tissoudali kan net niet voldoende bij een hoge voorzet, de bal vliegt ver naast. . Net als in de eerste helft is het AA Gent dat het best begint. Tissoudali kan net niet voldoende bij een hoge voorzet, de bal vliegt ver naast.

46' tweede helft, minuut 46. Tweede helft. De bal is weer aan het rollen gebracht. Er is niet gewisseld tijdens de rust. . Tweede helft De bal is weer aan het rollen gebracht. Er is niet gewisseld tijdens de rust.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

17:14 rust, 17 uur 14.

45+7' eerste helft eerste helft, minuut 52 match afgelopen

45+6' eerste helft, minuut 51. Rust. AA Gent trekt met een krappe, maar verdiende voorsprong naar de kleedkamers. De bezoekers dreigden het vaakst en kwamen op voorsprong met een afgeweken schot van Tissoudali. OHL bracht zelf te weinig, al zat de lat een gelukkige gelijkmaker wel in de weg. . Rust AA Gent trekt met een krappe, maar verdiende voorsprong naar de kleedkamers. De bezoekers dreigden het vaakst en kwamen op voorsprong met een afgeweken schot van Tissoudali. OHL bracht zelf te weinig, al zat de lat een gelukkige gelijkmaker wel in de weg.



45+5' eerste helft, minuut 50. Ook OHL heeft nog een versnelling in huis. Mercier wil van ver uithalen, Owusu steekt er op de valreep een voetje voor. . Ook OHL heeft nog een versnelling in huis. Mercier wil van ver uithalen, Owusu steekt er op de valreep een voetje voor.

45+4' Gele kaart voor Kristiyan Malinov van OH Leuven tijdens eerste helft, minuut 49 Kristiyan Malinov OH Leuven

45+1' eerste helft, minuut 46. Het is AA Gent dat in de slotminuten nog even komt aandringen. Depoitre verovert de bal, maar kan Tissoudali niet in stelling brengen. . Het is AA Gent dat in de slotminuten nog even komt aandringen. Depoitre verovert de bal, maar kan Tissoudali niet in stelling brengen.

45' 6 minuten extra. De match heeft meermaals stilgelegen, dus we krijgen maar liefst 6 minuten blessuretijd. . eerste helft, minuut 45. 6 minuten extra De match heeft meermaals stilgelegen, dus we krijgen maar liefst 6 minuten blessuretijd.

44' eerste helft, minuut 44. Hanche-Olsen geveld door ploegmaat. Opnieuw een blessurebehandeling bij Gent. Nu is het Hanche-Olsen die nota bene door zijn eigen ploegmaat Ngadeu geraakt wordt in een luchtduel. . Hanche-Olsen geveld door ploegmaat Opnieuw een blessurebehandeling bij Gent. Nu is het Hanche-Olsen die nota bene door zijn eigen ploegmaat Ngadeu geraakt wordt in een luchtduel.

43' eerste helft, minuut 43. Rúnarsson met de redding. Depoitre knikt een hoekschop in de eerste zone richting de verste hoek, Rúnarsson duikt de bal uit zijn doelvlak. . Rúnarsson met de redding Depoitre knikt een hoekschop in de eerste zone richting de verste hoek, Rúnarsson duikt de bal uit zijn doelvlak.

41' eerste helft, minuut 41. Je kunt niet zeggen dat Gent heer en meester is, maar het is wel de meest dreigende ploeg. Geert Heremans op Radio 1. Je kunt niet zeggen dat Gent heer en meester is, maar het is wel de meest dreigende ploeg. Geert Heremans op Radio 1

40' eerste helft, minuut 40. Odjidja deelt, zonder bal in de buurt, een stevige beuk uit aan Malinov. Het thuispubliek wil een sanctie zien, maar het incident blijft zonder gevolg. . Odjidja deelt, zonder bal in de buurt, een stevige beuk uit aan Malinov. Het thuispubliek wil een sanctie zien, maar het incident blijft zonder gevolg.

38' Gele kaart voor Andreas Hanche-Olsen van KAA Gent tijdens eerste helft, minuut 38 Andreas Hanche-Olsen KAA Gent

38' eerste helft, minuut 38.

36' eerste helft, minuut 36. AA Gent dreigt nog eens vanaf de flank. Nurio Fortuna gaat voor eigen succes, maar de hoek is te scherp. . AA Gent dreigt nog eens vanaf de flank. Nurio Fortuna gaat voor eigen succes, maar de hoek is te scherp.