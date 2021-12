LIVE: Oostende moet achtervolgen tegen efficiënt Eupen

Fase per fase

Fase per fase

40' eerste helft, minuut 40. Gueye verliest overzicht. Na dom balverlies van Cools stormt Gueye richting de zestien. De Senegalees heeft alleen maar oog voor de bal en loopt zich simpel vast tegen Heris. Hier zat meer in voor de thuisploeg . Gueye verliest overzicht Na dom balverlies van Cools stormt Gueye richting de zestien. De Senegalees heeft alleen maar oog voor de bal en loopt zich simpel vast tegen Heris. Hier zat meer in voor de thuisploeg

39' eerste helft, minuut 39. Met de rust in zicht valt de wedstrijd nu toch een beetje stil. Duiken de bezoekers straks met een gevleide voorsprong de rust in? . Met de rust in zicht valt de wedstrijd nu toch een beetje stil. Duiken de bezoekers straks met een gevleide voorsprong de rust in?

36' Gele kaart voor Jens Cools van KAS Eupen tijdens eerste helft, minuut 36 Jens Cools KAS Eupen

35' eerste helft, minuut 35. Cools in het boekje. Ndicka kapt Cools kinderlijk uit en wordt vervolgens neergezaagd door de Belgische middenvelder. De gele kaart is meer dan op zijn plaats. . Cools in het boekje Ndicka kapt Cools kinderlijk uit en wordt vervolgens neergezaagd door de Belgische middenvelder. De gele kaart is meer dan op zijn plaats.

32' Zwalpende Jäkel. Na een vrije trap van Oostende zijgt Jäkel plots neer. De herhaling maakt duidelijk dat het ploegmaat Gueye is die met een ongelukkige elleboogstoot uitpakt richting het hoofd van de Duitser. . eerste helft, minuut 32. Zwalpende Jäkel Na een vrije trap van Oostende zijgt Jäkel plots neer. De herhaling maakt duidelijk dat het ploegmaat Gueye is die met een ongelukkige elleboogstoot uitpakt richting het hoofd van de Duitser.

30' eerste helft, minuut 30. Veel gevaar sticht Eupen niet, maar wanneer ze aan de overkant komen, gaan de alarmbellen toch af bij Oostende. Embalo lijkt de 0-2 dan toch binnen te schieten, maar Medley pakt nog uit met een schitterende tackle. . Veel gevaar sticht Eupen niet, maar wanneer ze aan de overkant komen, gaan de alarmbellen toch af bij Oostende. Embalo lijkt de 0-2 dan toch binnen te schieten, maar Medley pakt nog uit met een schitterende tackle.

27' eerste helft, minuut 27. Geen strafschop na hands Heris. Gueye neemt de bal heerlijk aan met de borst en probeert het dan met een volley in de bots. Het schot van de aanvaller gaat via de hand van Heris in hoekschop. Geen strafschop oordeelt de VAR. . Geen strafschop na hands Heris Gueye neemt de bal heerlijk aan met de borst en probeert het dan met een volley in de bots. Het schot van de aanvaller gaat via de hand van Heris in hoekschop. Geen strafschop oordeelt de VAR.

23' 0-2 Embalo gaat niet door. Na een snelle tegenaanval wordt Embalo de diepte in gestuurd. De vinnige aanvaller schuift de 0-2 door de benen van Schelfhout, maar kan niet lang juichen. De VAR keurt zijn doelpunt af voor overduidelijk buitenspel. . eerste helft, minuut 23. 0-2 Embalo gaat niet door Na een snelle tegenaanval wordt Embalo de diepte in gestuurd. De vinnige aanvaller schuift de 0-2 door de benen van Schelfhout, maar kan niet lang juichen. De VAR keurt zijn doelpunt af voor overduidelijk buitenspel.

22' eerste helft, minuut 22. Heerlijke reflex Himmelmann. D'Arpino dropt de bal uitstekend richting de zestien, waar Gueye Amat aftroeft in de lucht. De Senegalees mikt zijn kopbal hard richting de hoek, maar ziet Himmelmann in extremis nog uitpakken met een schitterende reflex. . Heerlijke reflex Himmelmann D'Arpino dropt de bal uitstekend richting de zestien, waar Gueye Amat aftroeft in de lucht. De Senegalees mikt zijn kopbal hard richting de hoek, maar ziet Himmelmann in extremis nog uitpakken met een schitterende reflex.

17' eerste helft, minuut 17. Na de 0-1 van Eupen moet de thuisploeg nu toch even bekomen. Cools krijgt een beetje ruimte aan de rand van de zestien, maar mikt zijn poging in de handen van Schelfhout. . Na de 0-1 van Eupen moet de thuisploeg nu toch even bekomen. Cools krijgt een beetje ruimte aan de rand van de zestien, maar mikt zijn poging in de handen van Schelfhout.

16' eerste helft, minuut 16. Wedstrijd ontploft. De openingstreffer van Prevljak heeft de wedstrijd nu echt wel doen openbreken. Nadat Ndicka aan de achterlijn er eerst geen ploegmaat kan uitpikken, ziet Kayembe zijn gekraakt schot aan de overkant naast hobbelen. . Wedstrijd ontploft De openingstreffer van Prevljak heeft de wedstrijd nu echt wel doen openbreken. Nadat Ndicka aan de achterlijn er eerst geen ploegmaat kan uitpikken, ziet Kayembe zijn gekraakt schot aan de overkant naast hobbelen.

16' eerste helft, minuut 16.

14' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 14 door Smail Prevljak van KAS Eupen. 0, 1. goal KV Oostende KAS Eupen 45' 0 1

14' eerste helft, minuut 14. 1-0, Prevljak slaat toe! Tegen de gang van het spel in komt Eupen op voorsprong. Peeters pakt uit met een listig passje richting Prevljak, die de 0-1 heerlijk via het zijnetje binnentrapt. . 1-0, Prevljak slaat toe! Tegen de gang van het spel in komt Eupen op voorsprong. Peeters pakt uit met een listig passje richting Prevljak, die de 0-1 heerlijk via het zijnetje binnentrapt.

12' eerste helft, minuut 12. Na een stevig luchtduel tussen Gueye en Heris kan de KVO-spits met de bal aan de haal. De Senegalees duwt de bal uiteindelijk iets te ver voor zich uit, waardoor Beck de deur goed dicht doet. . Na een stevig luchtduel tussen Gueye en Heris kan de KVO-spits met de bal aan de haal. De Senegalees duwt de bal uiteindelijk iets te ver voor zich uit, waardoor Beck de deur goed dicht doet.

9' eerste helft, minuut 9. Gueye en Capon hinderen elkaar. Het is toch de thuisploeg die de beste indruk maakt in de openingsfase. Een hoekschop blijft hangen in de zestien, waarna zowel Gueye als Capon richting de afvallende bal rennen. Uiteindelijk moet doelman Himmelmann niet ingrijpen doordat beide spelers elkaar hinderen. . Gueye en Capon hinderen elkaar Het is toch de thuisploeg die de beste indruk maakt in de openingsfase. Een hoekschop blijft hangen in de zestien, waarna zowel Gueye als Capon richting de afvallende bal rennen. Uiteindelijk moet doelman Himmelmann niet ingrijpen doordat beide spelers elkaar hinderen.

7' eerste helft, minuut 7. Mak begin. Het blijft wachten op de eerste doelpoging van de wedstrijd. Beide ploegen zijn voorlopig te slordig om tot een uitgespeelde kans te komen. . Mak begin Het blijft wachten op de eerste doelpoging van de wedstrijd. Beide ploegen zijn voorlopig te slordig om tot een uitgespeelde kans te komen.

5' eerste helft, minuut 5. Vervanging bij KV Oostende, Nick Batzner erin, Vincent Koziello eruit wissel Vincent Koziello Nick Batzner

4' eerste helft, minuut 4. Einde verhaal voor Koziello. Na een eerste vlotte combinatie van de thuisploeg stuurt Koziello Rocha de diepte in. Meteen de laatste actie van de Fransman, want hij vraagt de gevreesde wissel aan. Bätzner is de vervanger van dienst. . Einde verhaal voor Koziello Na een eerste vlotte combinatie van de thuisploeg stuurt Koziello Rocha de diepte in. Meteen de laatste actie van de Fransman, want hij vraagt de gevreesde wissel aan. Bätzner is de vervanger van dienst.