KV Oostende buigt neerwaartse spiraal om tegen Eupen

KV Oostende - Eupen in een notendop:

Himmelmann bezorgt Eupen gevleide voorsprong

Na een 0 op 15 in de competitie wilde KV Oostende vandaag opnieuw van de zege proeven. Toch kregen we een flauwe openingsfase voorgeschoteld in de Diaz Arena. Gueye en Capon snelden beide richting een afvallende bal, maar hinderden elkaar. Kans verkeken.



Een misverstand dat niet veel later meteen cash werd betaald. Peeters pakte uit met een listig passje richting de vrijstaande Prevljak en de Bosnische goaltjesdief knalde de 0-1 kurkdroog via het zijnetje op het bord.



Het openingsdoelpunt zorgde meteen voor wat extra peper en zout. Na een sublieme voorzet van D’Arpino troefde Gueye zijn belager Amat simpel af in de lucht. De Senegalees mikte zijn kopbal hard richting de hoek, maar zag Himmelmann uitpakken met een schitterende redding.



Hoewel Oostende het tempo de hoogte in duwde, bleef Eupen aartsgevaarlijk op de tegenaanval. Embalo schoof de 0-2 keurig door de benen van Schelfhout, maar zag zijn feestje in rook opgaan na ingrijpen van de VAR.



Ook de 1-1 kwam er niet meer voor de rust, want na heerlijk kap-en-draai werk van Bätzner haalde Himmelmann het schot van Duitser met een katachtige reflex uit de korte hoek.