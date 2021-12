LIVE: Matondo rolt Kortrijkse verdediging eigenhandig op en opent de score

Daar komt Cercle even goed weg. De bedrijvige Lopes - die al op de bon staat - loopt in al zijn enthousiasme Rougeaux omver. Opeens krioelt het met rode mannetjes rond de scheidsrechter, maar die bezwijkt niet onder de druk en stuurt Lopes met een waarschuwing wandelen.

eerste helft, minuut 40. Cercle bijna met 10. Daar komt Cercle even goed weg. De bedrijvige Lopes - die al op de bon staat - loopt in al zijn enthousiasme Rougeaux omver. Opeens krioelt het met rode mannetjes rond de scheidsrechter, maar die bezwijkt niet onder de druk en stuurt Lopes met een waarschuwing wandelen. .

Zoals het een West-Vlaamse derby betaamt, worden de voetjes niet teruggetrokken. De stevige duels stapelen zich op. Deze keer is Somers het slachtoffer. De jonge spits van Cercle kreeg - in een kopduel - een stevige kopstoot van Radovanovic te verwerken.

eerste helft, minuut 22. Hard tegen onzacht. Zoals het een West-Vlaamse derby betaamt, worden de voetjes niet teruggetrokken. De stevige duels stapelen zich op. Deze keer is Somers het slachtoffer. De jonge spits van Cercle kreeg - in een kopduel - een stevige kopstoot van Radovanovic te verwerken. .

Ook de eerste echte kans voor Kortrijk is een feit. Na een goede counter van de thuisploeg, valt de bal voor de voeten van Palaversa. De Kroatische middenvelder twijfelt niet en schuift de bal richting de kooi van Didillon. Maar de Cercle-doelman moet niet in actie komen, het schot kaatst weg op de veters van Daland.

eerste helft, minuut 18. Kortrijk aan het kanon. Ook de eerste echte kans voor Kortrijk is een feit. Na een goede counter van de thuisploeg, valt de bal voor de voeten van Palaversa. De Kroatische middenvelder twijfelt niet en schuift de bal richting de kooi van Didillon. Maar de Cercle-doelman moet niet in actie komen, het schot kaatst weg op de veters van Daland. .

Hotic bewijst dat hij de man-in-vorm is bij de Vereniging. Na een goede combinatie ontvangt het nummer 10 van Cercle de bal in de grote rechthoek. Hij blijft rustig, schudt enkele roodhemden van zich af en etaleert een slinks diepsteekballetje. Maar zijn ploegmakkers reageren te laat, gevaar geweken ...

eerste helft, minuut 8. Maestro Hotic . Hotic bewijst dat hij de man-in-vorm is bij de Vereniging. Na een goede combinatie ontvangt het nummer 10 van Cercle de bal in de grote rechthoek. Hij blijft rustig, schudt enkele roodhemden van zich af en etaleert een slinks diepsteekballetje. Maar zijn ploegmakkers reageren te laat, gevaar geweken ... .

6'

eerste helft, minuut 6. Kotrijk heeft de touwtjes in handen. Het is Kortrijk dat initiatief neemt in de openingsfase. Het kampeert gezellig op de helft van hun tegenstander. Toch slaagt Cercle er voorlopig in om de kleine brandjes te blussen. Zelf komt het nog niet aan voetballen toe. .