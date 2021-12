LIVE: Geen Vanaken tegen Seraing, eerste basisplek voor Sandra

Fase per fase

Fase per fase

8' eerste helft, minuut 8. Sandra glipt - al dan niet uit buitenspel - weg in de rug van de Seraing-defensie. Hij twijfelt tussen een schot en een voorzet en levert dan iets tussen de twee af. . Sandra glipt - al dan niet uit buitenspel - weg in de rug van de Seraing-defensie. Hij twijfelt tussen een schot en een voorzet en levert dan iets tussen de twee af.



8' eerste helft, minuut 8. Het is nog een beetje zoeken voor Club Brugge, maar dat is logisch met die nieuwe jongens. Tom Boudeweel op Radio 1. Het is nog een beetje zoeken voor Club Brugge, maar dat is logisch met die nieuwe jongens. Tom Boudeweel op Radio 1

6' eerste helft, minuut 6. Sluipschutter Mikautadze versnelt met de bal aan de voet. In z'n eentje raakt hij niet voorbij drie Club-verdedigers. . Sluipschutter Mikautadze versnelt met de bal aan de voet. In z'n eentje raakt hij niet voorbij drie Club-verdedigers.



4' eerste helft, minuut 4. Ook bij Seraing wordt er geknoeid achterin. Doelman Dietsch verspeelt de bal aan Dost, die meteen Lang bedient. Diens schot wordt geblokt. . Ook bij Seraing wordt er geknoeid achterin. Doelman Dietsch verspeelt de bal aan Dost, die meteen Lang bedient. Diens schot wordt geblokt.

4' eerste helft, minuut 4.

2' eerste helft, minuut 2. Mbamba in de fout! Meteen schrikken voor het thuispubliek als Mbamba veel te slap achteruit speelt. Mikautadze lijkt ermee aan de haal te kunnen, maar Mechele zit er nog net tussen. . Mbamba in de fout! Meteen schrikken voor het thuispubliek als Mbamba veel te slap achteruit speelt. Mikautadze lijkt ermee aan de haal te kunnen, maar Mechele zit er nog net tussen.

1' eerste helft, minuut 1. De Ketelaere centraal. Het is De Ketelaere die de centrale rol van Vanaken overneemt, Sandra staat op rechts. . De Ketelaere centraal Het is De Ketelaere die de centrale rol van Vanaken overneemt, Sandra staat op rechts.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. We zijn vertrokken! Ref Alexandre Boucaut heeft de partij op gang gefloten. . Aftrap We zijn vertrokken! Ref Alexandre Boucaut heeft de partij op gang gefloten.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:31 vooraf, 20 uur 31.

20:26 Statistiek. Club Brugge is als enige nog ongeslagen in eigen huis dit seizoen, maar speelde wel al drie keer gelijk op Jan Breydel: tegen Cercle, OHL en Standard. Het uitrapport van Seraing oogt niet echt indrukwekkend. De promovendus verloor al acht keer buitenshuis. Twee keer werd er gewonnen: op OHL en in Eupen. . vooraf, 20 uur 26. Statistiek Club Brugge is als enige nog ongeslagen in eigen huis dit seizoen, maar speelde wel al drie keer gelijk op Jan Breydel: tegen Cercle, OHL en Standard. Het uitrapport van Seraing oogt niet echt indrukwekkend. De promovendus verloor al acht keer buitenshuis. Twee keer werd er gewonnen: op OHL en in Eupen.

20:18 vooraf, 20 uur 18. We hebben een dag meer recuperatie gehad dan Club Brugge. Iedereen is klaar voor deze wedstrijd. Jordi Condom. We hebben een dag meer recuperatie gehad dan Club Brugge. Iedereen is klaar voor deze wedstrijd. Jordi Condom

20:09 vooraf, 20 uur 09. Twee wissels bij Seraing. Seraing boog in de beker pas na penalty's het hoofd voor Anderlecht. Coach Jordi Condom rekent vandaag min of meer op dezelfde namen. Enkel Faye verhuist naar de bank, Poaty ontbreekt door een blessure. Boulenger en Lahssaini komen in de ploeg. . Twee wissels bij Seraing Seraing boog in de beker pas na penalty's het hoofd voor Anderlecht. Coach Jordi Condom rekent vandaag min of meer op dezelfde namen. Enkel Faye verhuist naar de bank, Poaty ontbreekt door een blessure. Boulenger en Lahssaini komen in de ploeg.

20:08 vooraf, 20 uur 08.

19:54 vooraf, 19 uur 54. Uiteraard is niet iedereen fit na die twee wedstrijden in Genk. Daarom brengen we vandaag een paar frisse jongens. Het is aan hen om die kwaliteit te tonen. Philippe Clement. Uiteraard is niet iedereen fit na die twee wedstrijden in Genk. Daarom brengen we vandaag een paar frisse jongens. Het is aan hen om die kwaliteit te tonen. Philippe Clement

19:43 vooraf, 19 uur 43. Geen Vanaken, eerste basisplaats Sandra. Na het zware bekerduel tegen Genk wijzigt Clement zijn elftal op vier posities: Vanaken, Sobol, Balanta en Sowah kijken vanavond toe van op de bank. In hun plaats komen Ricca, Dost en de jonkies Mbamba en Sandra. Voor die laatste is het zijn eerste basisplaats in de competitie. . Geen Vanaken, eerste basisplaats Sandra Na het zware bekerduel tegen Genk wijzigt Clement zijn elftal op vier posities: Vanaken, Sobol, Balanta en Sowah kijken vanavond toe van op de bank. In hun plaats komen Ricca, Dost en de jonkies Mbamba en Sandra. Voor die laatste is het zijn eerste basisplaats in de competitie.

19:41 vooraf, 19 uur 41.

19:39 vooraf, 19 uur 39. Vooraf. Bij Club Brugge is de crisissfeer helemaal verdwenen na het memorabele tweeluik tegen Racing Genk. Vanavond hoopt blauw-zwart een 'fantastische week' - dixit Clement - in stijl af te sluiten tegen Seraing, dat zelf ook al drie competitieduels ongeslagen is. . Vooraf Bij Club Brugge is de crisissfeer helemaal verdwenen na het memorabele tweeluik tegen Racing Genk. Vanavond hoopt blauw-zwart een 'fantastische week' - dixit Clement - in stijl af te sluiten tegen Seraing, dat zelf ook al drie competitieduels ongeslagen is.

19:39 - Vooraf Vooraf, 19 uur 39

Opstelling Club Brugge. Simon Mignolet, Clinton Mata, Jack Hendry, Brandon Mechele, Federico Ricca, Ruud Vormer, Charles De Ketelaere, Noah Mbamba, Cisse Sandra, Bas Dost, Noa Lang Opstelling Club Brugge Simon Mignolet, Clinton Mata, Jack Hendry, Brandon Mechele, Federico Ricca, Ruud Vormer, Charles De Ketelaere, Noah Mbamba, Cisse Sandra, Bas Dost, Noa Lang

Opstelling RFC Seraing. Guillaume Dietsch, Yahya Nadrani, Dario Del Fabro, Benjamin Boulenger, Antoine Bernier, Ibrahima Cissé, Sami Lahssaini, Gérald Kilota, Ablie Jallow, Georges Mikautadze, Youssef Maziz Opstelling RFC Seraing Guillaume Dietsch, Yahya Nadrani, Dario Del Fabro, Benjamin Boulenger, Antoine Bernier, Ibrahima Cissé, Sami Lahssaini, Gérald Kilota, Ablie Jallow, Georges Mikautadze, Youssef Maziz