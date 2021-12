LIVE: Radja Nainggolan is tijdig fit en start in stadsderby tegen Beerschot

We krijgen vooral veel strijd en weinig kansen te zien. Verstraete moet na een stevig duel met Van den Bergh heel even van de smak bekomen.

eerste helft, minuut 18. Veel duels. We krijgen vooral veel strijd en weinig kansen te zien. Verstraete moet na een stevig duel met Van den Bergh heel even van de smak bekomen. .

eerste helft, minuut 16. Beerschot steekt even de neus aan het venster. Dom kan zelf schieten, maar legt het leer nog opzij. Caicedo ziet zijn schot in hoekschop verdwijnen. .

eerste helft, minuut 13. Antwerp neemt de wedstrijd zo stilaan in handen. Frey kan op doel afstormen en ook afdrukken. In de kluts vliegt de bal via Fischer op het dak van het doel. .

Daar is ook Antwerp een keer. Nainggolan vuurt een afstandsschot af, maar die poging wordt afgeblokt. Op de hoekschop die daarop volgt kan Engels koppen. Net over.

vooraf, 13 uur 13. Kan Frey Undav bijbenen? Ook in de topschutterstand is het spannend. Deniz Undav scoorde vrijdag al 2 keer voor Union en staat met 16 doelpunten voorlopig op kop. Michael Frey heeft er al 15 in het mandje gelegd. Is hij straks nog maar eens belangrijk voor Antwerp? .