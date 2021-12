Verloren zoon Refaelov schiet Anderlecht voorbij Zulte Waregem

Anderlecht - Zulte Waregem kort samengevat

Sterk Anderlecht morst met de kansen

Die gelukkige voorsprong stond echter niet lang op het bord. Bossut kon en poging van Gomez enkel in de voeten van Zirkzee duwen. Afwerken was voor de Nederlander een koud kunstje en het stond al snel weer gelijk. Anderlecht nam geen genoegen met die 1-1. Met een poortje maakte Zirkzee ruimte voor de schuiver, die rakelings naast zoefde. Murillo jaste naast terwijl hij Kouamé had moeten bedienen. Diezelfde Kouamé raakte de paal en Refaelov knikte nog nipt naast.

Anderlecht had het juiste ritme vrij snel weer beet en dacht na een vloeiende aanval te scoren. Verschaeren mocht niet lang juichen, want zijn 1-0 werd afgekeurd wegens alweer buitenspel. Zulte Waregem had nog niet veel getoond toen Magallan plots flagrant naast de bal maaide. Dompé ontsnapte en stuitte op Van Crombrugge, maar Gano had de rebound maar binnen te tikken.

Na nog geen vijf minuten schroeide Gomez al de vuisten van Bossut. Essevee dreigde in een storm verzeild te raken, maar een langdurige en vreemde ingreep van de VAR haalde de vaart helemaal uit de wedstrijd. Wat eerst leek op een mogelijke strafschopfout op Kouamé werd herleid tot een buitenspelgeval in de opbouw.

De opstellingen verraadden al veel over hoe de wedstrijd zou verlopen. Bij Anderlecht greep Kompany terug naar zijn vertrouwde ploeg, met Olsson in de plaats van Kana. Dury wilde het op balbezit gebaseerde spel van de thuisploeg bekampen met een stevige verdediging. Humphreys en Seck werden daarom aan de aftrap gebracht.

Essevee kaapt bijna nog onverhoopt punt weg

Dankzij een veel te nipte, maar ruim verdiende zege sluit Anderlecht weer aan bij de kopgroep. Zulte Waregem blikt ondertussen angstig om zich heen, want het ziet Cercle Brugge steeds groter worden in de achteruitkijkspiegel, terwijl Oostende afstand neemt.

Althans, dat dacht iedereen in het Lotto Park. Invaller Vossen blies een haast comateus Zulte Waregem met een rake kopbal op aangeven van Dompé weer leven in. Plots geloofde Essevee weer in een punt. Kutesa kopte een nieuwe geschilderde voorzet van Dompé naast. Dompé zelf stuitte in de extra tijd na een dribbel langs zoutpilaar Magallan op Van Crombrugge.

Tot Refaelov op het uur toesloeg. Kouamé liep zich domweg vast, maar de bal dwarrelde tot bij de ouwe Israëliër, die prachtig afwerkte. Er bleef echter weinig diepgang in de combinaties van Anderlecht zitten. Geen probleem voor Refaelov, die een dik kwartier voor affluiten een aflegger van Zirkzee kurkdroog in de winkelhaak prikte. 3-1 en klus geklaard.

Vossen: "Cijfers liegen niet"

Jelle Vossen en Zulte Waregem leden een logische, maar nipte nederlaag. "Als je in onze situatie naar Anderlecht komt, moet je alle momenten pakken en moet het een beetje meezitten. Dat was niet het geval. We komen wel 0-1 voor en dat geeft een beetje vertrouwen, maar twee minuten later staat het alweer 1-1. Dat was wel een opdoffer."

"We hadden wel het gevoel dat we hier iets konden rapen. En dan toont Rafa zijn klasse met twee fantastische doelpunten. Op het einde is het dan een beetje alles of niks. Ik denk niet dat zij een grootse match gespeeld hebben. We hadden zelf niet de grootste kansen, maar op veel momenten ging het gelijk op. De ploeg die eerst scoorde na de 1-1 had veel kans om de drie punten te pakken. We hebben nog geprobeerd, maar het was niet voldoende."

Gano en Vossen zelf blijven nochtans vlotjes scoren. "We scoren twee keer op Anderlecht en gaan met lege handen naar huis. Dat is heel frustrerend. De cijfers liegen er niet om. Ik denk dat we vooraan redelijk efficiënt zijn, maar veel tegendoelpunten pakken. Dat is iets waar we al lang op hameren. We beseffen dat het beter moet, maar dat gaat niet op 1-2-3",

Essevee komt stilaan in degradatiegevaar. "We zijn bezig met de ploegen die rondom ons staan, maar dat heeft geen zin als je zelf geen punten pakt. We hebben dringend nood aan een overwinning, liefst een paar na elkaar. Als ik het klassement bekijk, word ik daar alles behalve gelukkig van/"

Het programma is dan ook nog eens loodzwaar. "Volgende week naar Club en dan komt Union op bezoek. De stand wil ook niet alles zeggen. Die wedstrijden zijn niet op voorhand gespeeld. Het zal niet evident zijn, maar zonder geloof of vertrouwen wordt het helemaal niks. We weten dat we elk moment kunnen scoren. Het is een kwestie van achteraan de zaken gesloten te houden."