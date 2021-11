Zulte Waregem roept Beerschot in kelderduel hardhandig een halt toe

Zulte Waregem - Beerschot in een notendop:

Voor Zulte Waregem is het pas de tweede thuiszege van het seizoen, na de winst tegen Antwerp vorige maand. Het is ook pas de tweede keer dat Zulte Waregem dit seizoen de nul kan houden. Dat lukte eerder enkel op bezoek bij KV Oostende.

Zulte Waregem grijpt de macht met blitzstart

Beerschot wou na een knappe 7 op 9 zijn opmars voortzetten in het Regenboogstadion, maar de rode lantaarn kreeg al na amper 2 minuten een ijskoude douche. Radic gaf Kutesa te veel ruimte en die schilderde de vroege openingsgoal op de knikker van Gano.

De bezoekers waren van slag en incasseerden nog voor het openingskwartier voorbij was een tweede tik. Vanhamel ging vreselijk de mist in op een ongevaarlijk afstandsschot van Dompé en zo had Zulte Waregem in geen tijd een dubbele voorsprong vast.

Bijna werd het meteen na de 2-0 zelfs 3-0. Gano verlengde een voorzet van Fadera tegen de paal, Kutesa mikte de herneming binnen het bereik van Vanhamel. Maar Zulte Waregem gaf ook kansen weg. Vaca dook plots alleen voor Bossut op, maar de doelman voorkwam de snelle aansluitingstreffer.

Beerschot bleef knokken en was af en toe dreigend, maar ontsnapte in de slotfase tot twee keer toe aan een derde tegengoal. Een afstandsschot van Seck ging rakelings naast en Kutesa vergat alleen voor Vanhamel een vlijmscherpe counter af te ronden. Vlak voor het rustsignaal was het nog alle hens aan dek voor Bossut op een listige poging van Shankland.