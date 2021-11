LIVE: Jallow zet Seraing op vroege voorsprong tegen STVV

Seraing en Sint-Truiden openen om 16u15 de debatten op deze zaterdag in de Pro League. STVV heeft de wind in de zeilen na zeges tegen Mechelen en Antwerp en kan een leuke sprong maken in de stand. Seraing wordt wel een stevige brok, want vorige braken de Métallos nog de ongeslagen reeks van OHL af.