Geslepen Seraing remt reeksje van STVV af en scoort op zijn beurt een 6 op 6

Seraing - Sint-Truiden kort samengevat

Seraing controleert na vroege goal van Jallow

STVV kwam met heel wat vertrouwen én een openstaande rekening naar het Stade du Pairay. Precies een maand geleden had Seraing de Kanaries immers uit de Beker van België gewipt. Toch begonnen de bezoekers erg stroef met enkele knullige balverliezen. Erger nog, na vijf minuten kon Jallow er bijna onbedreigd 1-0 van maken.

Seraing zat meteen in een zetel. Bij een sloom STVV lukte er aanvallend immers werkelijk niks. De thuisploeg was wel zo voorzichtig om niet blind door te duwen en koos haar weinige momenten zorgvuldig. Kilota stuurde Mikautadze alleen op Schmidt af, maar de spits schoof die wenkende kans verrassend naast. Meer gevaar smeedden de Métallos voor de rust niet meer.

Rond het halfuur sloop er wat meer aandrang in het voetbal van Sint-Truiden. Dietsch aan het werk zetten zat er echter niet in. Brüls zag de beste Truiense mogelijkheid afgeblokt en Konaté mikte in de draai onbeholpen naast.