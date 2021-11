Vormer opnieuw op de Brugse bank, Genk mist zieke Onuachu

12:47 Statistiek. Club Brugge ging de voorbije twee seizoenen telkens met de drie punten aan de haal in Genk, toch tijdens de reguliere competitie: tweemaal werd het 1-2. De recentste confrontatie was die in de play-offs van afgelopen seizoen. Toen was Genk duidelijk de betere van de latere kampioen: 3-0. . vooraf, 12 uur 47. Statistiek Club Brugge ging de voorbije twee seizoenen telkens met de drie punten aan de haal in Genk, toch tijdens de reguliere competitie: tweemaal werd het 1-2. De recentste confrontatie was die in de play-offs van afgelopen seizoen. Toen was Genk duidelijk de betere van de latere kampioen: 3-0.

12:42 vooraf, 12 uur 42. Bryan Heynen gaf zelf aan dat hij zich niet helemaal fit voelde. Dan is het niet zo'n moeilijke beslissing om hem op de bank te zetten. John van den Brom.

12:29 vooraf, 12 uur 29. Ugbo voorin, Heynen op de bank. Ook bij Racing Genk noteren we drie wissels in vergelijking met de Europese wedstrijd: Lucumi, Thorstvedt en Trésor komen in de ploeg, in de plaats van Mckenzie, Eiting en Heynen. Zoals eerder gemeld, ontbreekt topschutter Onuachu wegens ziekte. Hij wordt net als in Zagreb vervangen door Ugbo.

12:17 vooraf, 12 uur 17. Weer geen Vormer. Clement heeft in zijn basiself opnieuw geen plaats voor Ruud Vormer. Komen wel in het team: Brandon Mechele, Eduard Sobol en Mats Rits. Zij vervangen Stanley N'Soki, Kamal Sowah en Bas Dost in vergelijking met de wedstrijd tegen Leipzig.

11:36 vooraf, 11 uur 36. In Zagreb kozen we ervoor om iets meer in te zakken, maar ik kan wel al kwijt dat we het opnieuw aanvallender zullen aanpakken. We spelen thuis, wij gaan op onze manier proberen die wedstrijd te winnen. John van den Brom (trainer Racing Genk).

11:36 vooraf, 11 uur 36. Geen Onuachu. John van den Brom kan tegen Club Brugge niet rekenen op topschutter Paul Onuachu. De boomlange Nigeriaan voelde zich donderdag ziek en is niet op tijd hersteld voor de ontmoeting met de landskampioen.

11:33 vooraf, 11 uur 33. Genk in puntennood. Racing Genk verloor al zes keer in de competitie. Het heeft in de stand al zes punten achterstand op Club Brugge, dat ondanks de mindere prestaties toch nog altijd netjes in de top vier staat. Wie doet vandaag een zaakje?

11:32 vooraf, 11 uur 32. Kiest Clement voor Vormer? Sinds hij twee jaar geleden trainer werd bij Club Brugge stond Philippe Clement nooit ter discussie. Nu wordt het toch wat warmer onder zijn stoel. De Club-fans verwijten hun trainer dat hij aanvoerder Ruud Vormer niet opstelde tegen Leipzig. Zien we de Nederlander vandaag wel aan de aftrap in Limburg?

11:29 vooraf, 11 uur 29. Wie recht de rug? Na de pandoering tegen Leipzig wil Club Brugge in de eigen competitie opnieuw aanknopen met de zege. Het zal die zeker niet in de schoot geworpen krijgen in Limburg, want ook Racing Genk heeft dringend punten nodig.