LIVE: Kan Eupen het tij keren tegen Kortrijk?

Kortrijk trapt de wedstrijd in Eupen op gang. Kan het iets rapen aan de andere kant van het land?

Vorig seizoen pakte Eupen 4 op 6 tegen Kortrijk. In het Guldensporenstadion hield het KVK op een 0-0-gelijkspel, terwijl het thuis een 2-0-overwinning boekte. Eupen keerde zo het tij na 3 opeenvolgende thuisnederlagen tegen Kortrijk.

vooraf, 17 uur 51. Eupen wacht al bijna 2 maanden op zege. Sinds de nederlaag bij Club Brugge op de 11e speeldag ging Kortrijk niet meer onderuit. Na winst tegen Oostende volgden 3 gelijke spelen tegen Standard, Beerschot en Anderlecht. Het contrast is groot met Eupen, dat in zijn laatste 5 wedstrijden enkel tegen Zulte Waregem een punt kon pakken. Winnen is al geleden van de 3-2-thuiszege tegen Genk begin oktober. .