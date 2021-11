4 op een rij voor KV Kortrijk: het team speelt weer gelijk

Eupen slaagt er ook tegen Kortrijk niet in om de drie punten te pakken, het blijft op eigen veld steken op een 2-2-gelijkspel. Nurudeen kon kort na de rust nog een penalty van Selemani stoppen, maar Vandendriessche zorgde kort daarna toch voor de gelijkmaker. Voor Kortrijk is het al het vierde gelijkspel op een rij.

Opnieuw een kans voor de thuisploeg! Ilic kan een kopbal van Rocha op een hoekschop van Peeters nog net over de lat duwen.

Zit het venijn in de staart? Deom doet Kortrijk plots bibberen met een stevige knal uit een schuine hoek, Vandendriessche kan de bal voor de lijn wegwerken.

tweede helft, minuut 86. De tijd begint stilaan te dringen. Krijgen we nog een winnaar in Eupen of nemen beide ploegen genoegen met een puntendeling? .