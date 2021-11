Vanhaezebrouck: "We zitten in het peloton en moeten het gat dichtrijden"

11:57

vooraf, 11 uur 57. Vanhaezebrouck: "Er is een groot gat met de top 6". In 15 competitiematchen kon KAA Gent nog maar 6 keer winnen dit seizoen. Daardoor moet het vrede nemen met een gedeelde 9e plaats. "We zijn blij dat we bij het pelotonnetje gekomen zijn. Er is wel een groot gat met de eerste 6 ploegen. We moeten er de komende weken alles aan doen om dat gat wat dicht te rijden", zegt Gent-coach Hein Vanhaezebrouck. "We moeten vermijden dat het de Processie van Echternach wordt: eerst vooruitgaan, daarna weer terugvallen en dan weer vooruitgaan." .