LIVE: AA Gent en Standard zoeken aansluiting bij top van het klassement

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Jonathan Lardot fluit de wedstrijd op gang! . Aftrap Jonathan Lardot fluit de wedstrijd op gang!

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:26 vooraf, 18 uur 26. Er dwarrelt intussen smeltende sneeuw neer in de Ghelamco Arena. . Er dwarrelt intussen smeltende sneeuw neer in de Ghelamco Arena.

18:20 vooraf, 18 uur 20. We slikken weinig goals, maar we moeten er zelf meer maken aan de overkant. Dat is het probleem. Hein Vanhaezebrouck. We slikken weinig goals, maar we moeten er zelf meer maken aan de overkant. Dat is het probleem. Hein Vanhaezebrouck

17:55 vooraf, 17 uur 55. Vertrouwde namen bij Gent. In Cyprus liet Vanhaezebrouck heel wat andere jongens opdraven, vanavond kiest hij weer voor de gekende namen, met onder meer Tissoudali en Depoitre voorin. Op rechts krijgt Samoise de voorkeur op Castro-Montes. . Vertrouwde namen bij Gent In Cyprus liet Vanhaezebrouck heel wat andere jongens opdraven, vanavond kiest hij weer voor de gekende namen, met onder meer Tissoudali en Depoitre voorin. Op rechts krijgt Samoise de voorkeur op Castro-Montes.

17:42 De verse grasmat zal meteen flink getest worden op deze regendag:. vooraf, 17 uur 42. De verse grasmat zal meteen flink getest worden op deze regendag:

17:28 vooraf, 17 uur 28. Bastien afwezig door coronabesmetting. Twee wijzigingen bij Standard in vergelijking met vorige week: Klauss verhuist naar de bank, Bastien zit in quarantaine wegens een coronabesmetting. Cimirot en Muleka nemen de vrijgekomen plaatsen in. Eerste doelman Bodart is nog niet hersteld van zijn knieblessure. . Bastien afwezig door coronabesmetting Twee wijzigingen bij Standard in vergelijking met vorige week: Klauss verhuist naar de bank, Bastien zit in quarantaine wegens een coronabesmetting. Cimirot en Muleka nemen de vrijgekomen plaatsen in. Eerste doelman Bodart is nog niet hersteld van zijn knieblessure.

11:59 vooraf, 11 uur 59. We hebben er nood aan om eens enkele wedstrijden na elkaar te winnen. Gent-coach Hein Vanhaezebrouck. We hebben er nood aan om eens enkele wedstrijden na elkaar te winnen Gent-coach Hein Vanhaezebrouck

11:57 vooraf, 11 uur 57. Vanhaezebrouck: "Er is een groot gat met de top 6". In 15 competitiematchen kon KAA Gent nog maar 6 keer winnen dit seizoen. Daardoor moet het vrede nemen met een gedeelde 9e plaats. "We zijn blij dat we bij het pelotonnetje gekomen zijn. Er is wel een groot gat met de eerste 6 ploegen. We moeten er de komende weken alles aan doen om dat gat wat dicht te rijden", zegt Gent-coach Hein Vanhaezebrouck. "We moeten vermijden dat het de Processie van Echternach wordt: eerst vooruitgaan, daarna weer terugvallen en dan weer vooruitgaan." . Vanhaezebrouck: "Er is een groot gat met de top 6" In 15 competitiematchen kon KAA Gent nog maar 6 keer winnen dit seizoen. Daardoor moet het vrede nemen met een gedeelde 9e plaats.



11:56 vooraf, 11 uur 56. Hein Vanhaezebrouck blikt vooruit op de match tegen Standard. Hein Vanhaezebrouck blikt vooruit op de match tegen Standard

11:54 vooraf, 11 uur 54. KAA Gent-Standard. Het verschil tussen Gent (9e) en Standard (12e) bedraagt 1 punt. In het middenrif van het klassement staat alles nog op een kluitje bij elkaar. Welk team doet vanavond een zaakje? Volg de wedstrijd vanaf 18.30 uur. . KAA Gent-Standard Het verschil tussen Gent (9e) en Standard (12e) bedraagt 1 punt. In het middenrif van het klassement staat alles nog op een kluitje bij elkaar. Welk team doet vanavond een zaakje? Volg de wedstrijd vanaf 18.30 uur.

Opstelling KAA Gent. Sinan Bolat, Matisse Samoise, Andreas Hanche-Olsen, Michael Ngadeu-Ngadjui, Joseph Okumu, Núrio, Elisha Owusu, Vadis Odjidja Ofoe, Sven Kums, Laurent Depoitre, Tarik Tissoudali Opstelling KAA Gent Sinan Bolat, Matisse Samoise, Andreas Hanche-Olsen, Michael Ngadeu-Ngadjui, Joseph Okumu, Núrio, Elisha Owusu, Vadis Odjidja Ofoe, Sven Kums, Laurent Depoitre, Tarik Tissoudali

Opstelling Standard. Laurent Henkinet, Hugo Siquet, Noe Dussenne, Kostas Laifis, Niels Nkounkou, Nicolas Raskin, Merveille Bokadi, Gojko Cimirot, Aron Dønnum, Jackson Muleka, Selim Amallah Opstelling Standard Laurent Henkinet, Hugo Siquet, Noe Dussenne, Kostas Laifis, Niels Nkounkou, Nicolas Raskin, Merveille Bokadi, Gojko Cimirot, Aron Dønnum, Jackson Muleka, Selim Amallah