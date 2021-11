AA Gent boekt een vlotte en dikverdiende zege tegen Standard

AA Gent - Standard in een notendop:

Tissoudali zet Gentse dominantie om in voorsprong

Samoise had pech met een kopbal die tegen de paal strandde, maar lang hoefde de thuisploeg daar niet om te treuren. Bij de eerstvolgende hoekschop kreeg Tissoudali de bal cadeau van Henkinet en hij trapte de 1-0 hard in doel.

De nieuwe grasmat in de Ghelamco Arena lag er door de aanhoudende neerslag bijzonder zwaar bij. AA Gent paste zich het best aan aan de moeilijke omstandigheden en domineerde het wedstrijdbegin.

Dønnum kan enkel de eer redden voor zwak Standard

Luka Elsner zette na de rust een extra spits in de ploeg, maar de inbreng van Klauss veranderde weinig aan de waardeverhoudingen. Het was Gent dat de lakens bleef uitdelen, met de ongrijpbare Tissoudali die kans na kans liet liggen.

Net voor het uur viel de 2-0 dan toch: Siquet, die net daarvoor Tissoudali het scoren had belet, verwerkte een schot van Depoitre in eigen doel. En niet veel later was ook de 3-0 een feit. Tissoudali zette met een heerlijke beweging twee verdedigers in de wind en prikte de bal in de verste hoek.



Match gespeeld, denk je dan. Maar dat was buiten Dønnum gerekend, die op aangeven van Raskin door de buitenspelval glipte, Bolat omspeelde en de 3-1 in het lege doel schoof.

Even leek er nog een geweldige remonte in te zitten voor Standard, maar Bolat hield het bij één tegengoal. Daarna herstelde Gent de orde, Tissoudali liet na om zijn hattrick compleet te maken.