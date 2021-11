Cercle heeft dringend nood aan punten: "Geen enkel team speelde ons al weg"

12:19

vooraf, 12 uur 19. Cercle kon al 2,5 maanden niet meer winnen. Voor de laatste competitiezege van Cercle Brugge moeten we teruggaan naar 11 september. Zulte Waregem stond toen 25 minuten voor het einde nog 2-0 voor, maar Cercle zorgde nog voor een spectaculaire terugkeer. Eindstand 2-4. Sindsdien oogstte Cercle maar 2 punten uit 8 matchen. "Nochtans zijn we nog door geen enkele ploeg weggespeeld", zegt Cercle-coach Yves Vanderhaeghe. "We maken tegen elk team kans om te winnen, alleen scoren we niet." .