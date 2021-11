LIVE: Kruipt ook Antwerp wat dichter bij Union of keert het tij voor Oostende?

20:50 vooraf, 20 uur 50. Oostende zwak weg van de kust. Oostende boekte in zijn eerste 2 uitwedstrijden van het seizoen een knappe 6 op 6, maar daarna ging het steil bergaf. In de volgende 5 wedstrijden buitenshuis kon de kustploeg amper 1 punt sprokkelen. KVO behoort zo tot de zwakste uitploegen in 1A. . Oostende zwak weg van de kust Oostende boekte in zijn eerste 2 uitwedstrijden van het seizoen een knappe 6 op 6, maar daarna ging het steil bergaf. In de volgende 5 wedstrijden buitenshuis kon de kustploeg amper 1 punt sprokkelen. KVO behoort zo tot de zwakste uitploegen in 1A.



20:49 vooraf, 20 uur 49. Antwerp sterk op eigen veld. Sinds de nederlaag in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen tegen Kortrijk heeft Antwerp een stevige thuisreputatie opgebouwd. In 6 matchen boekte het al 4 zeges, 2 keer speelde het gelijk. Met een nieuwe thuiszege wordt Antwerp na 16 speeldagen de beste thuisploeg. . Antwerp sterk op eigen veld Sinds de nederlaag in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen tegen Kortrijk heeft Antwerp een stevige thuisreputatie opgebouwd. In 6 matchen boekte het al 4 zeges, 2 keer speelde het gelijk. Met een nieuwe thuiszege wordt Antwerp na 16 speeldagen de beste thuisploeg.



20:32 vooraf, 20 uur 32. Defensieve problemen bij KVO. Defensief liet Oostende dit seizoen al heel wat steken vallen. Het incasseerde in 15 wedstrijden al 32 goals, enkel Zulte Waregem doet slechter met 35 stuks. Bovendien kon de kustploeg nog maar één keer de nul houden. . Defensieve problemen bij KVO Defensief liet Oostende dit seizoen al heel wat steken vallen. Het incasseerde in 15 wedstrijden al 32 goals, enkel Zulte Waregem doet slechter met 35 stuks. Bovendien kon de kustploeg nog maar één keer de nul houden.

20:24 vooraf, 20 uur 24. Pijnlijke week voor Antwerp. Zowel Antwerp als Oostende gingen op de vorige speeldag onderuit. Antwerp beet in het zand bij STVV, Oostende werd op eigen veld vernederd door Union. Voor Antwerp kwam daar donderdag bij Eintracht Frankfurt nog een dreun bovenop in de Europa League. Ally Samatta leek het Europese avontuur van Antwerp nochtans in leven te houden met een late 1-2. Alleen incasseerde de Great Old in de 95e minuut alsnog de dodelijke gelijkmaker. Geen Europese overwintering dus. . Pijnlijke week voor Antwerp Zowel Antwerp als Oostende gingen op de vorige speeldag onderuit. Antwerp beet in het zand bij STVV, Oostende werd op eigen veld vernederd door Union. Voor Antwerp kwam daar donderdag bij Eintracht Frankfurt nog een dreun bovenop in de Europa League.



20:17 vooraf, 20 uur 17. Blessin grijpt in na pandoering tegen Union. Bij Oostende ziet de ploeg er toch flink hertekend uit na de stevige 1-7-pandoering tegen Union. Kvasina ontbreekt door ziekte, Amade, Batzner en Wylin verhuizen naar de bank. Ook bij de bezoekers dus 4 nieuwkomers in de basis: D'Haese, Koziello, Gueye en Rocha. . Blessin grijpt in na pandoering tegen Union Bij Oostende ziet de ploeg er toch flink hertekend uit na de stevige 1-7-pandoering tegen Union. Kvasina ontbreekt door ziekte, Amade, Batzner en Wylin verhuizen naar de bank. Ook bij de bezoekers dus 4 nieuwkomers in de basis: D'Haese, Koziello, Gueye en Rocha.

20:13 vooraf, 20 uur 13. 4 wissels bij Antwerp. In vergelijking met de laatste competitiewedstrijd tegen STVV voert Brian Priske maar liefst vier wissels door. Naast de geblesseerde Engels verdwijnen ook Balikwisha, Benson en Yusuf uit de basis. Fischer, Almeida, Samatta en Dwomoh krijgen hun kans. Als we vergelijken met de Europese wedstrijd van afgelopen donderdag tegen Frankfurt is er slechts één wissel: Dessoleil ruimt plaats voor Seck. . 4 wissels bij Antwerp In vergelijking met de laatste competitiewedstrijd tegen STVV voert Brian Priske maar liefst vier wissels door. Naast de geblesseerde Engels verdwijnen ook Balikwisha, Benson en Yusuf uit de basis. Fischer, Almeida, Samatta en Dwomoh krijgen hun kans.



20:05 vooraf, 20 uur 05. Kruipt ook Antwerp dichter bij Union? Na Club Brugge kan ook Antwerp vandaag tot op 4 punten naderen van leider Union. Oostende wil zich dan weer herpakken na een pijnlijke 0 op 12. Volg hier de slotwedstrijd van de 16e speeldag vanaf 21u. . Kruipt ook Antwerp dichter bij Union? Na Club Brugge kan ook Antwerp vandaag tot op 4 punten naderen van leider Union. Oostende wil zich dan weer herpakken na een pijnlijke 0 op 12. Volg hier de slotwedstrijd van de 16e speeldag vanaf 21u.

Opstelling Antwerp. Jean Butez, Sam Vines, Dinis Almeida, Abdoulaye Seck, Ritchie De Laet, Pierre Dwomoh, Radja Nainggolan, Birger Verstraete, Viktor Fischer, Michael Frey, Mbwana Samatta Opstelling Antwerp Jean Butez, Sam Vines, Dinis Almeida, Abdoulaye Seck, Ritchie De Laet, Pierre Dwomoh, Radja Nainggolan, Birger Verstraete, Viktor Fischer, Michael Frey, Mbwana Samatta

Opstelling KV Oostende. Guillaume Hubert, Brecht Capon, Steven Fortes, Frederik Jäkel, Théo Ndicka Matam, Robbie D'Haese, Maxime D'Arpino, Vincent Koziello, Kenny Rocha Santos, Makhtar Gueye, Thierry Ambrose Opstelling KV Oostende Guillaume Hubert, Brecht Capon, Steven Fortes, Frederik Jäkel, Théo Ndicka Matam, Robbie D'Haese, Maxime D'Arpino, Vincent Koziello, Kenny Rocha Santos, Makhtar Gueye, Thierry Ambrose