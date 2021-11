LIVE: Wie krijgt de motor weer op gang: Zulte Waregem of AA Gent?

Eindelijk eens wat opwinding voor de neus van Bossut. Na slecht onzetten in de Essevee-defensie valt de bal voor de voeten van Tissoudali, maar Bossut is gelukkig voor de thuisploeg sneller op de bal.

eerste helft, minuut 10. Eindelijk eens wat opwinding voor de neus van Bossut. Na slecht onzetten in de Essevee-defensie valt de bal voor de voeten van Tissoudali, maar Bossut is gelukkig voor de thuisploeg sneller op de bal. .

eerste helft, minuut 5. Het is nog wat zoeken voor Gent. De bezoekers komen voorlopig niet in de buurt van Bossut. .

eerste helft, minuut 2. Meteen dreiging van Zulte Waregem. Zulte Waregem mist zijn start niet. De thuisploeg dwingt via Gano meteen al een hoekschop af. Daarop kan Pletinckx koppen aan de eerste paal, maar zijn poging is niet gekadreerd. .

vooraf, 18 uur 11. Met Zulte Waregem tegen Gent krijgen we een confrontatie van één van de zwakste thuisploegen tegen één van de zwakste uitploegen. Na 14 speeldagen doen enkel Beerschot en Cercle het op eigen veld slechter dan Zulte Waregem. Gent blijft buitenshuis enkel Beerschot en Seraing voor als slechtste leerlingen van de klas. .

vooraf, 17 uur 58. Geen Sissako bij Zulte Waregem. Bij Zulte Waregem ontbreekt de geblesseerde Sissako. Christensen moet dan weer vrede nemen met een plek op de bank. Fadera en Doumbia zijn de nieuwe namen in de startelf van de thuisploeg. .

vooraf, 17 uur 50. 3 wissels bij Gent. Hein Vanhaezebrouck voert 3 wissels door. Kums keert terug in de basis en ook Depoitre en Nurio verschijnen weer aan de aftrap. Vallen daardoor weg uit de startelf: Samoise, Lemajic en Tsjakvetadze. .

vooraf, 17 uur 47. Bedroevende thuisresultaten. Veel plezier hebben de Essevee-supporters dit seizoen nog niet beleefd in eigen stadion. 7 thuiswedstrijden leverden slechts 1 overwinning op, vorige maand tegen Antwerp. Uit de overige 6 thuismatchen kon Zulte Waregem amper 2 punten sprokkelen. .

vooraf, 17 uur 37. Wie herpakt zich: Zulte Waregem of Gent? Zowel Zulte Waregem als AA Gent doken de interlandbreak in met een magere 1 op 6. Gent kan zich geen nieuw puntenverlies veroorloven in de strijd voor een Europees ticket, bij Zulte Waregem blijft het bang naar onderen kijken. Volg de wedstrijd hier vanaf 18.30u. .