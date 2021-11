STVV slaat zwak Antwerp in zes minuten tijd knock-out op Stayen

Antwerp laat de kans liggen om een zaakje te doen in het klassement. Het gaat met 2-1 onderuit bij STVV. Hayashi en Koita effenden het pad voor de thuisploeg, de aansluitingstreffer van Samatta kwam te laat.

Bij STVV dropt Hollerbach nog 2 frisse krachten in de ploeg. Hayashi en De Ridder worden vervangen door Durkin en Hara.

tweede helft, minuut 83. Samatta geeft Antwerp weer hoop. Antwerp knokt zich in de slotfase dan toch nog terug in de wedstrijd. Fischer schildert een hoekschop op het hoofd van Samatta en die laat Schmidt kansloos achter. Komt STVV nog in de problemen? .