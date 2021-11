Standard schenkt coach Luka Elsner eindelijk zijn eerste overwinning

Standard - Eupen in een notendop:

Woelige eerste helft krijgt vreemde ontknoping

Na de onderbreking was het opnieuw Standard dat de forcing voerde. De beste kans was voor Klauss, hij faalde oog in oog met Nurudeen. Op slag van rust hielp Agbadou de thuisploeg dan maar een handje. Hij wilde met de borst terugleggen op zijn doelman, maar duwde de bal zo ongelukkig in eigen doel: 1-0.

Geen doelpunten meer in flauwe tweede helft

Na de pauze ging Standard op zoek naar de dubbele voorsprong. Een uithaal van Amallah trof de paal, Dussenne knikte een vrije kopkans nipt naast. Tussendoor was er nog een kanonskogel van Agbadou, maar de schlemiel van de eerste helft kon zijn owngoal niet uitwissen.

Daarna verwaterde de partij snel. Standard slaagde er niet in om de wedstrijd in een beslissende plooi te leggen, maar ook bij Eupen zat er te weinig schwung in het spel om de tegenstander pijn te doen. Een kwartier voor tijd konden we nog één kans noteren van Siquet, gepareerd door Nurudeen.

In de slotminuten was er nog een vreemd moment in de zestien meter van Standard. Keita sprong over de uitgekomen Henkinet, maar toch wees Vergoote naar de stip. Na een VAR-interventie moest de ref terugkomen op zijn beslissing, al deelde hij wel nog een onnodige gele kaart uit voor een zogezegde schwalbe.

Gescoord werd er niet meer, en zo kon Standard eindelijk eens een overwinning vieren met Luka Elsner, al was het dan een overwinning zonder veel glans. Eupen glijdt intussen met een 1 op 15 verder af richting de middenmoot.