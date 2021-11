Seraing dankt flaterende Romo en maakt einde aan ongeslagen reeks OHL

OH Leuven - Seraing in een notendop:

Onmondig OHL in de 1e helft

Seraing kon een uitstekende zaak doen in het klassement nadat Cercle Brugge eerder op de avond met 1-2 de boot in ging tegen Charleroi. Het inspireerde de bezoekers echter niet om flitsend aan de wedstrijd te beginnen. De studieronde, ook bij OHL was het zoeken, duurde toch een tijdje. Maar de grootste kansen waren toch voor Seraing. Cissé haalde een keer hard uit, net naast.

Blunder Romo beslist de wedstrijd

OHL besefte dat het beter moest en bijna was de gelijkmaker ook een feit. Mercier schilderde het leer op de kruin van Kaba die op de dwarsligger kopte. Aan de overzijde was het dan wel raak. Maziz liet Romo kansloos en maakte er 0-2 van.



Het pleit leek beslecht, maar dat was buiten Mathieu Maertens gerekend. De middenvelder stond moederziel alleen in de 16 van Seraing en lukte de aansluitingstreffer.



OH Leuven leefde dus nog. Lang duurde dat echter niet. Romo besloot met de bal op wandel te gaan, maar leverde dan zomaar in. Kilota pakte het geschenk met grote dank aan en trapte het leer in het lege doel.



Seraing vergroot zo de voorsprong op Cercle Brugge tot 6 punten. OH Leuven liet het na om in het klassement veiligere oorden op te zoeken.