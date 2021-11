LIVE: Zet OH Leuven ongeslagen reeks voort tegen Seraing?

Fase per fase

14' eerste helft, minuut 14. Pegel van Cissé. Cissé ontfermt zich over een afvallende bal en haalt meteen uit. Zijn streep zoeft maar net naast de paal. Prima poging.

10' eerste helft, minuut 10. Dan toch eens een opening in het aanvalsspel van Leuven. Maertens wil Kaba bedienen, maar zijn voorzet komt niet aan. De spits van Leuven stond ook buitenspel.

7' eerste helft, minuut 7. Studieronde. Het is niet meteen een start in 6e versnelling. Beide ploegen houden dan ook een studieronde in het begin van deze wedstrijd.

4' eerste helft, minuut 4. Ook Seraing steekt de neus even aan het venster. Marius draait zich goed vrij en ziet zijn schot in hoekschop verdwijnen.

3' eerste helft, minuut 3. Het spel ligt even stil omdat Kaba is blijven liggen. Hij kan wel weer gewoon voort spelen.

2' eerste helft, minuut 2. We krijgen meteen een heet standje voor de kooi van de bezoekers. Keita probeert De Norre voor doel te bereiken, maar dat lukt hem niet. Het komt niet tot een eerste schot op doel.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:30 eerste helft, 18 uur 30. Aftrap. De bal gaat aan het rollen aan Den Dreef. Wie trekt het laken meteen naar zich toe?

18:10 vooraf, 18 uur 10. Seraing kan een goede zaak doen vanavond want Cercle Brugge heeft zijn wedstrijd tegen Charleroi met 1-2 verloren. Het verschil tussen beide staartploegen in de stand is momenteel 3 punten.

18:07 vooraf, 18 uur 07. Mikautadze weer in de basis. Coach Jordi Condom voert dan weer wat meer wijzigingen door. Mikautadze (maker van 5 doelpunten in de Pro League), Marius, Bernier en Del Fabro nemen hun plek in de basis weer in.

18:05 vooraf, 18 uur 05. De laatste nederlaag van OH Leuven dateert al van 18 september. Het ging toen met 2-0 onderuit op het veld van KV Mechelen. OHL is ondertussen al 6 competitiewedstrijden op rij ongeslagen. Tussendoor bekerde het ook al voort na een 1-2-zege op het veld van Lierse.

17:45 vooraf, 17 uur 45. 2 wissels bij OH Leuven. Na de 1-0-zege tegen KV Oostende voert Marc Brys 2 wissels door. Ngawa en Vlietinck komen in de ploeg voor Chakla en Tamari.

Opstelling OH Leuven. Rafael Romo, Pierre Yves Ngawa, Sébastien Dewaest, Cenk Özkacar, Thibault Vlietinck, Siebe Schrijvers, Mandela Keita, Casper de Norre, Mathieu Maertens, Sory Kaba, Xavier Mercier

Opstelling RFC Seraing. Guillaume Dietsch, Antoine Bernier, Yahya Nadrani, Dario Del Fabro, Benjamin Boulenger, Morgan Poaty, Ibrahima Cissé, Youssef Maziz, Gérald Kilota, Marius Mouandilmadji, Georges Mikautadze