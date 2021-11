Rijgt leider Union ook Oostende aan zijn degen?

Het sterkste punt van Union is dat het een echt team is. Wij zetten daar onze mentaliteit tegenover.

2008. Het is al ruim dertien jaar geleden dat beide ploegen elkaar nog eens in de competitie tegenkwamen, toen nog in tweede klasse. Union won met 3-0, onder meer dankzij twee goals van Sébastien Siani. Die zou later in zijn carrière nog 185 wedstrijden voor Oostende spelen. . vooraf, 17 uur 40.